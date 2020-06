14 smarte ting du bør ha med på bilferien i sommer

Artikkelen inneholder annonselenker.

Utstyr bilen din med verktøyet du trenger

Når du skal legge i vei på langtur med bil, er det viktig å utstyre bilen med verktøy du skulle trenge om det skjer noe med bilen din. Spesielt viktig er det å ha med verktøy til dekkskift, slik at du enkelt klarer å gjøre denne jobben selv, uansett hvor du skulle befinne deg. Det kan være langt mellom nærmeste verksted når du legger ut på langtur i Norge.

Et sett dekkverktøy med kombinert jekk/kompressor og muttertrekker er et must i bilen, samt starthjelp når batteriet er flatt. Foto: Produsenten / coolstuff.no / Kjell & Company

Her kan du kjøpe 3-i-1 verktøysett. Denne esken innholder både jekk, kompressor og en muttertrekker i en smart liten koffert som ikke tar mye plass i bagasjerommet. Her følger det også med en nødhammer, som er smart å ha dersom ulykken er ute og du blir nødt til å knuse et vindu i bilen for å komme deg ut. Esken har i tillegg en varseltrekant.



Ikke glem at du også bør ha tilgang på starthjelp. Skulle batteriet være flatt er det godt å ha tilgang på starthjelp og powerbank. Kjøp kompakt starthjelp som kan starte biler og andre kjøretøy med 12 V-elsystem her.

Dropp papirkartet: Finn veien med enkel navigering

Lad mobilen trådløst mens du navigerer, eller invester i en GPS fra Garmin som oppdaterer sanntid via DAB. Foto: Produsenten / Kjell & Company

Ingen vits i å bruke penger på papirkart i 2020. Utstyr heller bilen med verktøy for navigering som ikke er forstyrrende mens du kjører.



Å feste mobilen på å frontruten og bruke mobilen til navigering kan være en god løsning. Med denne løsningen kan du også enkelt snakke i telefonen handsfree mens du kjører.

Kjøp mobilholder for bil som lader mobilen trådløst her.

Du vil også oppleve at mobildekning og internett på mobilen kan være fraværende mange steder på bilreise i Norge. Er du redd for at du ikke får tilgang på kart via mobilen, er det lurt å investere i en GPS.

Kjøp GPS som oppdateres via DAB her.

Til rastepausen

Ta kaffepausen din hvor du vil med nytraktet kaffe eller kald drikke langs veien. Foto: Produsenten / Smarte Gadget / Kjell & Company

Er kaffesuget i bilen umettelig? Med lange dager bak rattet er det viktig å fylle på



med noe som holder deg våken. En egen kaffekoker for bil er også genialt, for nå kan du ta rastepausen din hvor som helst uten å kjøre innom en bensinstasjon for påfyll av kaffekoppen.

Søppelspann til koppholderen i bilen. Foto: Produsenten / Smarte Gadgets

Kjøp kaffetrakter for bil, båt eller campingvogn med 12 V-system her.

Husk også å alltid ha tilgang på noe spiselig og kald drikke i bilen. Skulle blodsukkeret falle og barna bli utålmodige er det en smart løsning å ha en kjølebag med proviant raskt tilgjengelig. Med niste og et lite matlager klart i bilen kan du også spare mye penger langs veien hvor eneste alternativ kanskje er rådyr mat fra bensinstasjoner.

Kjøp baksete-oppbevaring med kjølebag her.

Når det spises i bilen kan det fort bli søling og en del avfall. Hold det ryddig og rent i bilen med en smart måte å oppbevare søppel.

Kjøp søppelspann som passer i koppholderen på bilen her.

Underholdning på lange dager langs veien

Nakkestøtteholder til nettbrett og høytaler for bil som er festet godt fast inne i kupéen. Foto: produsenten / Kjell & Company

Har du barn eller barnebarn i baksetet som raskt begynner å kjede seg, er det viktig å pakke med nettbrett og en god høyttaler. Dette kan by på mange timer med underholdning med lydbok, podcast og filmer for store og små. Tenk på sikkerheten og velg løsninger hvor slike gjenstander er sikret ordentlig om en bråbrems eller ulykke skulle skje.



Kjøp nakkestøtteholder for nettbrett her.

Og bluetooth handsfree høyttaler fra JBL her.

Pakk med deg smart baggasje

En praktisk transportvogn krever ingen montering, tåler belastning på 100 kg og får lett plass i bilen. Ta også med deg en sammenleggbar hengekøye for middagslurer på hyggelig rasteplasser. Foto: produsenten / coolstuff.no

Tenk smart og tenk på sikkerheten når du pakker bilen. Ikke pakk med deg mer



enn du trenger, et overfylt bagasjerom og eller baksete er aldri en god idé. Velg gjerne gjenstander som er sammeleggbare. Skulle du likevel ha mye baggasje å frakte med deg fra bilen og til et overnattingsted eller en dag på stranden, kan en sammenleggbar tralle være smart. Denne trallen tar liten plass i bilen og sparer deg for mange gåturer til og fra bilen. Kjøp bagasjetralle her.

Med en fot på fottrinnet og den andre på bilens terskel blir det enkelt å laste takboksen eller spenne fast lasten til takstativet. Foto: produsenten / coolstuff.no

Skulle du få lyst til å legge deg ned og ta en pause underveis i kjøreturen, kan en sammenleggbar hengekøye være smart å ha i bagasjerommet. Denne hengekøyen tar bare 1 minutt å montere opp, og kan kjøpes her.

Har du planer om å pakke med deg ekstra bagasje på taket, vet du at det kan være strevsomt å pakke opp og ned. Men et ekstra trinn å stå på får du full oversikt over baggasjen. Nå opp til takboksen med dette smarte fottrinnet.

Ekstra utstyret du ikke visste at du trengte

Polariserte nattkjørebriller med UV400. Foto: produsenten / smartgadgets.no

Har du hørt om nattkjørebriller? Dette er briller som forsterker sikt og farger i mørket, og som forebygger sterkt lys fra motgående biler som blender deg med langlysene i mørket. Slike briller kan også benyttes som solbriller på dagtid. Skal du kjøre deler av ferieturen om natten kan disse brillene være med på å gjøre deg til en tryggere sjåfør på nattestid. Kjøp de her.

Ta deg også tid til å dokumenter ferieturen langs veien, sikre deg de fineste bildene med et dashbord-kamera.

To bilkameraer som automatisk starter og begynner å spille inn når bilen startes, og GPS som lagrer rute, hastighet og distanse. Foto: produsenten / Kjell & Company.

Et dashbord-kamera kan spore bilturen din med GPS og gir deg god oversikt over ruten du kjører. Dette settet med dashbordkamera og bakkamera filmer i HD og gir gode bilder både på dagtid og om natten. Kjøp kameraet her.