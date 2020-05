Artikkelen inneholder annonselenker

På bilferie står du fritt til å legge opp turen etter egne ønsker og stoppe der det frister mest. Veien er målet og strekningen du kjører trenger ikke å være så lang hvis du tar deg god tid til å oppleve underveis.

Mellom Molde og Kristiansund

Atlanterhavsvegen er kåret til Norges flotteste sykkeltur. Det er en opplevelse fylt av kontraster og vakkert landskap. Med Atlanterhavsvegen og kyststien som høydepunkt er turen på ca 80 km mellom Kristiansund og Bud en flott opplevelse. Underveis vil du oppleve alt fra rolig myrlandskap og skogsområder til havets sterke krefter Foto: Terje Rakke / Visitnorway.com

Drømmer du om å kjøre bil i havgapet omgitt av vakker vestlandsnatur? Atlanterhavsveien bukter seg mellom Molde og Kristiansund, over holmer og skjær og lave broer. Veien i seg selv er kun 8,3 kilometer lang, men strekningen har allikevel blitt omtalt som verdens vakreste biltur på grunn av sine dramatiske og vakre omgivelser. Attraksjonene er mange underveis, så det gjelder å ta seg god tid.

Du kan også velge å oppleve Atlanterhavsveien fra sykkelsetet, for strekningen ble kåret til Norges flotteste sykkeltur av ut.no i 2010.

Rasteplass og utsiktssti

Utsiktstien på Eldhusøya er en rundtur som passer alle og er åpen hver dag, hele året. Visst er det fint i sol, men opplevelsene kan være like sterke en ruskeværsdag. I sommerhalvåret er kafeen, med vinduer som en blinkende sildestim, åpen for besøk Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen / nasjonaleturistveger.no

Det er etablert mange rasteplasser langs den spektakulære bilveien, slik at du enkelt kan stoppe for å beundre vakker utsikt, rusle deg en tur eller legge inn en lunsj i naturskjønne omgivelser.

Eldhusøya er den største av rasteplassene og ligger ytterst i havgapet. Her finner du både turistinformasjon og en koselig kafé som serverer lokal og hjemmelaget mat. Når du stopper her bør du også ta turen ut på svevestien som går rundt øya. Utsiktsstien er laget av rister som er bygget over terrenget, og gir deg følelsen av å sveve når du vandrer på den.

Ønsker du mer spektakulær utsikt stopper du også i Askevågen og går ut på den lille arkitekttegnede utsiktsverandaen som gir deg panoramautsikt utover hele kystlandskapet.

Fugletitting og havfiske

Ytterst ute i havgapet i Herøy ligger fugleøya Runde. Fuglefjellet er det mest artsrike sjøfuglstedet i Skandinavia.

Fugleøya Runde ligger også langs ruta. Øya tilhører øygruppen Sørøyene, og er kjent for å huse et av landets eldste fyr og Norges sydligste fuglefjell. Rundt 500 000 fugler hekker på Rundefjellet hvert år.

Øya besøkes også av skattejegere på jakt etter gull- og sølv-mynter fra frakteskipet Akerenda, som forliste utenfor Runde i 1725.

Har du lyst til å oppleve vestkysten med båt kan du booke deg en fisketur med en lokal fiskeguide ved Hustadvika. Kanskje får du storfangst til dagens middag? Du kan også legge ut på fisketur på egenhånd og prøve lykken fra et av de mange svabergene langs veien, eller ved en av fiskebroene som er bygget langs Atlanterhavsveien.

Marmor-orm i vannkanten

Deler av den store marmor-kunstinstallasjonen Columna Transatlantica ved Vevang. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen / nasjonaleturistveger.no

Når du passerer Vevang i Eide bør du også planlegge et stopp. Her snor nemlig en 90 meter lang orm i marmor seg blant holmer og skjær. Skulpturen er laget av kunstneren Jan Freuchen, og består av 39 deler i ekte marmor som er spredd ut i landskapet.

Vandretur i strandkanten

Farstadstranden i Fræna er en lang nydelig sandstrand med skikkelig vakker natur rundt

Når du føler for å bevege deg litt parkerer du bilen og tar bena fatt på kyststien langs Farstadstranden. Herfra kan du nyte vakker utsikt utover Atlanterhavet og kanskje legge inn en lunsj på en av de mange piknikbordene langs stien. Ved Julshamna er det også tilrettelagt for grilling.

Bo på Håholmen

Håholmen har vært klippfiskvær siden begynnelsen av 1700-tallet. Foto: CLASSIC NORWAY

Har du lyst til å overnatte underveis på Atlanterhavsveien vil Håholmen Havstuer ikke skuffe deg. Her bor du i koselige rom på den vakre øya Håholmen. Puben Silver Bell serverer lunsj og småretter, mens Ytterbrygga Restaurant spesialiserer seg på solid norsk sjømat. Den gamle bakerikafeen er et hyggelig sted for en rolig morgenkaffe. Håholmen Havstuer tilbyr også unike fisketurer, havsafari og båtturer.

Overnatt i Molde eller Kristiansund

Ålesund er i dag den byen i Norge som har den mest konsentrerte bebyggelsen av hus i Jugendstil, som ble bygget etter den store bybrannen i 1904. Foto: visitnorway.com

Før eller etter opplevelsene på Atlanterhavsveien kan du nyte en natt eller to på Thon Hotel Moldefjord som ligger ved Storkaia i Molde sentrum. Kjøpesenteret Moldetorget ligger bare 300 meter fra hotellet, og du kan i tillegg gå på tur i Moldemarka, som ligger under 10 minutters kjøring unna.

I Kristiansund kan du tilbringe natten på vakre Vikaneset Havhotell. Her bor du i småhytter eller gamle bygninger som er omgjort til leiligheter, og du er til enhver tid omringet av vakker natur.

Nyt turen langs vestlandskysten.