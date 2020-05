Overnattingssteder utenom det vanlige

Artikkelen inneholder annonselenker

Ingenting galt med tradisjonell hotellovernatting, men ofte er det vi husker best fra en ferie det som skilte seg ut fra normalen. Her får du noen av våre beste tips til uvanlige steder du kan bo under norgesferien. Husk å bestille raskt - flere av disse stedene har begrenset kapasitet og blir fort fullbookede.

1. Togvogn på nedlagte Veggli stasjon

Overnatter du i dette toget, våkner du opp nøyaktig samme sted som du la deg. (Foto: booking.com)

Midt i Numedal ligger Veggli stasjon, som var et stopp på Numedalsbanen frem til den ble nedlagt i 1989. Her kan du overnatte i sovekupé i en av vognene til et gammelt NSB-tog, og få servert treretters middag i salongvognen. Toghotellet ble startet opp i 2001 av eierne av Veggli vertshus som ligger like ved.

På Veggli kan du leie dresin og tråkke langs den nedlagte Numedalsbanen. (Foto: booking.com)

Siden Numedalsbanen er nedlagt og uegnet for togtrafikk, vil du ikke kunne reise noe sted med toget, men har du lyst på en utflukt, anbefales det å leie en dresinsykkel og tråkke hele veien til Rødberg, på det som er Norges lengste dresinbane. Underveis kan du stoppe for å bade eller fiske, eller nyte en forhåndsbestilt nistekurv på en av de nedlagte stasjonene.

Overnatting i toghotellet, samt leie av dresinsykkel kan du booke hos Veggli vertshus.

2. Oscarsborg festning i Oslofjorden

Bo i vakre omgivelser med en historisk ramme på denne festningen i Oslofjorden. (Foto: booking.com)

Oscarsborg er mest kjent for senkingen av den tyske krysseren Blücher i Drøbaksundet 9. april 1940. Denne hendelsen gjorde at Kongen og regjeringen fikk tid til å komme seg i sikkerhet sammen med landets gullbeholdning.

Øya som festningen ligger på har mer å by på, blant annet denne stranden. (Foto: booking.com)

I dag er den militære virksomheten lagt ned, og festningen er åpen for alle.

Det finnes både museum, utendørsscene, hotell, samt flere restauranter og gallerier på øya. Festningen ligger bare 10 minutter med ferge fra Drøbak.

Drømmer du om å lære litt om militærlivet når du likevel er der? I sommer kan dere velge å bli innskrevet i “Kompani Eriksen” når dere sjekker inn på hotellet. Delta på taktiske oppdrag, hinderløype, tunnelsafari og en rekke andre øvelser. Det blir selvfølgelig også innføring i militær “sengestrekk”.

Bestill ditt opphold på Oscarsborg festning her.

3. Bo på et fyr langs norskekysten

Overnatting på et fyr kan by på storslåtte naturopplevelser. (Foto: booking.com)

Gjennom tiden har det eksistert mer enn 200 ulike fyrstasjoner langs norskekysten, men med ny teknologi har alle etter hvert blitt lagt ned eller automatisert. Fordelen med det er at det har åpnet en helt ny verden av spektakulære overnattingssteder ved havet.

Fyrferie blir stadig mer populært, så vær rask med å booke hvis du drømmer om dette. Totalt er det nå rundt 60 norske fyr som er tilgjengelige for overnatting.

Har du tenkt til å feriere nordpå, er Litløy fyr i Vesterålen i Nordland et flott alternativ. Her bor du med storslått utsikt over havet og Lofotfjellene. Den tidligere fyrvokterboligen som i dag fungerer som hotell, er over hundre år gammel, og det tas imot gjester hele året.

Midnattssol om sommeren, og nordlys om vinteren. Litløy fyr kan by på magiske opplevelser. (Foto: booking.com)

Aktiviteter du kan prøve deg på i området inkluderer hvalsafari, kajakkpadling og fotturer. Bestill opphold på Litløy fyr her.

Har du derimot tenkt deg til Vestlandet, kan en overnatting i fyrvokterboligene på Utsira anbefales. Øya Utsira ligger 18 km vest for Haugesund, og er Norges minste kommune målt i folketall.

Ute i Nordsjøen ligger øya Utsira. Dit kommer du med båt fra Haugesund. (Foto: booking.com)

På Utsira kan du kjenne på naturkreftene, gå fotturer, kanskje nyte en flott solnedgang eller fiske. Er du interessert i fuglekikking? På Utsira er det observert mer enn 300 fuglearter - det er mer enn antall fastboende på øya!

Bestill din fyrferie på Utsira her.

4. Luksusyachten M/Y Raymond du Puy i Kristiansand

Føl deg som en kakse - våkn opp til bølgeskvulp på en luksusyacht. (Foto: booking.com)

Hvis du planlegger en tur til Norges riviera og sommerby nummer 1 i sommer, nemlig Kristiansand, hva passer vel bedre enn å overnatte på en luksusyacht? M/Y Raymond du Puy er visstnok samme type yacht som fyrsteparet av Monaco hadde på 70-tallet. Med andre ord ligger alt til rette for et opphold med smak av luksus og middelhavsstemning.

Komforten er det ingenting å si på om bord. (Foto: booking.com)

Båten ligger til kai i sentrum av Kristiansand, kun en kort spasertur fra spisesteder, butikker og den herlige bystranda. Du kan starte dagen ombord med kontinental frokost, før du tar beina fatt for å utforske byen.

Luksusyachten har plass til 6 gjester, med 3 soverom og 3 bad. Du har tilgang til kjøkken, spisestue og soldekk. Det er også mulig å booke cruise, og dermed ha hele båten for seg selv.

Frister det å våkne opp til bølgeskvulp på Sørlandet, kan du bestille opphold på luksusyachten her.

5. Arctic Dome og jordgamme i Finnmark

Nyt naturopplevelsene til det fulle fra denne spesialbygde domen. (Foto: booking.com)

Har du noen gang sovet i en jordgamme? Eller i en gjennomsiktig kuppel, med fullt utsyn til naturen? I Kokelv i Finnmark kan du teste ut begge deler. Jordgammen er bygd etter gammel samisk tradisjon, men har samtidig moderne komfort.

Prøv en natt i en gamme - en eldgammel form for jordhytte som har vært benyttet over hele landet. (Foto: booking.com)

Arctic Dome er et helnorsk produkt, både i utvikling og produksjon. Domene er konstruert for å tåle det krevende nordiske klimaet. Å overnatte i en slik kuppel passer for deg som liker glamping, det vil si camping med en høyere grad av komfort, samtidig som du vil være tett på naturen. Domene finnes en rekke steder i Norge og har blitt veldig populære.

I Kokelv kan du oppleve midnattssola fra domen, eller du kan prøve badstua som du finner i en av gammene. Du kan fiske og ellers bare nyte det naturen har å by på.

Bestill ditt opphold i Arctic Dome i Kokelv her.





6. Glassiglo i Verdal

Glassigloen står usjenert til helt nede ved Trondheimsfjorden. (Foto. booking.com)

Vi har spart en skikkelig godbit til slutt. I denne glassigloen får du følelsen av å sove under åpen himmel, med unntak av at du slipper å bli våt hvis det regner. Våkne opp ved Trondheimsfjorden med fri utsikt til livet i fjæra.

Den spesielle glasskuppelen ligger i Verdal, 29 km fra Stiklestad Nasjonale kultursenter. Den har fått navnet "Trones Eye", og leies ut av familien som driver Trones gård.

Her kan du nyte solnedgangen i fred og ro. (Foto: booking.com)

Kuppelen har en diameter på 5 meter, og har plass til dobbeltseng og et lite spisebord. Det er verdt å merke seg at dette er en midlertidig installasjon som skal få stå i to år, så her lønner det seg å benytte seg av anledningen mens man kan.



Et opphold i "Trones Eye" kan du bestille her.

Trenger du flere tips eller inspirasjon til artige steder du kan overnatte i sommer? Flere alternativer finner du på booking.com.