De sjarmerende sørlandsbyene ligger som perler på en snor langs kysten og byr på alt fra skjærgårdsidyll, kulturliv og vakre fotturer.

Risør

Trebåtfestivalen i Risør tiltrekker seg mange turister. Den avholdes alltid første helgen i august. Foto: Alexander Benjaminsen / VisitNorway.com

Med sin godt bevarte trehusbebyggelse blir sørlandsbyen Risør ofte kalt Den hvite by ved Skagerrak eller Trehusbyen. Her finner du sørlandsidyll på sitt beste. På Risør Fiskemottak kan du både kjøpe fisk og skalldyr og nyte et sjømatmåltid på uteserveringen. Og er du glad i å padle, ligger skjærgården utenfor Risør klar til å ta imot deg og din kajakk.

Ønsker du å legge ut på en vandretur er Urheia et sentrumsnært og fantastisk turområde, med et bredt utvalg av turstier. Du kan også legge turen innom Risørflekken, som er et av Sørlandets eldste seilmerker og et populært turmål som gir deg vakker utsikt over havna og skjærgården.

Har du lyst på en dukkert fra et varmt svaberg er mulighetene uendelig mange, og tar du turen til Sild kan du bade i Nord-Europas største jettegryter i fjell.

Risør Hotel ligger ved sjøen i Risør sentrum, femti meter fra Risør småbåthavn. Hotellet driver også en sommeråpen restaurant ved fyrtårnet på Stangholmen, kun en fem minutters båttur unna.

Arendal

Pollen i Arendal byr på mye liv og røre, hyggelige serveringssteder og herlig utsikt over skjærgården. Foto: Visitnorway.com

Gamle trehus og en vakker skjærgård kombinert med byliv og et bredt aktivitetstilbud. Arendal byr på det meste. Legger du turen hit kan du utforske skjærgården fra en sightseeingbåt, rusle rundt i Arendals gamle bydel eller rett og slett nyte livet på en av de mange vakre strendene i området.

Ønsker du en stor naturopplevelse bruker du en dag i Raet nasjonalpark, som strekker seg langs hele Arendals kyststripe. Nasjonalparken består av omlag 600 kvadratkilometer med kystnatur og hav. Her kan du utforske naturen over og under vann, kikke på fugler, padle kajakk og ta et forfriskende bad.

Overnatt på Clarion Hotel Tyholmen som ligger i Arendals gamle bydel, med utsikt over Galtesund. Alle rommene har utsikt over havnen eller byen, og hotellrestauranten Kitchen & Table serverer fin mat i vakre omgivelser. Clarion Hotel Tyholmen tilbyr fiskeutstyr og kart over fiskeområder, slik at du kan fange din egen middag hvis du er heldig.

Grimstad

Grimstad har mye å by på - her kan du gå gatelangs og finne små koselige butikker. Foto: VisitNorway.com

Mellom Arendal og Kristiansand ligger lille og sjarmerende Grimstad, med hvite trehus og trange smug. Grimstad er en sykkelby, så her kan du tilbringe aktive dager på to hjul. Er du klar for en utfordring legger du ut på en av Thor & Dag Ottos sykkelløyper, som er favorittløypene til Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen.

Frister det heller med en dag på sjøen tilbyr Badebåden Østerøy en koselig rundtur i skjærgården der du selv velger om du vil hoppe av på en av de vakre øyene eller holmene underveis, eller bli med på hele runden.

På en overskyet dag kan du ta turen innom Ibsen-museet i Grimstad, som er landets eldste og inneholder apoteket der Henrik Ibsen bodde og jobbet.

Få skritt fra Ibsen-museet bor du med historisk sus i Café Ibsen B&B. Det koselige gjestehuset har en annerledes og unik atmosfære. Du overnatter i gamle renoverte hus og leiligheter hvor det er langt vekt på gammel original stil, med moderne komfort.

Kristiansand

Dyreparken i Kristiansand er et must når man besøker byen. Her finner du også Kaptein Sabeltann og Kardemomme by. Foto: Kjersti Solberg Monsen / VisitNorway.com

Bystrand, yrende restaurantliv og en vakker skjærgård. Ønsker du urban skjærgårdidyll, drar du til Kristiansand. Her er soltimene mange og omgivelsene vakre, samtidig som du kan nyte et godt måltid på Fiskebrygga og besøke unike nisjebutikker i Posebyen, Kristiansands største samling av hvit trehusbebyggelse. Har du med deg yngre generasjoner på tur frister det nok også med en tur innom Dyreparken, som kun ligger en kort kjøretur fra Kristiansand sentrum.

Vil du oppleve byen og skjærgården fra sjøen kan du hoppe på Badebåden og sette kurs mot nærmeste øy, eller ta rutebåten M/B Øya gjennom Blindleia til Lillesand for å oppleve en av Norges vakreste kyststrekninger.

Ved den vakre stranden Hamresanden utenfor Kristiansand ligger Hamresanden Resort. Her kan du bo med havutsikt i godt utrustede leiligheter med egen uteplass eller balkong.

Ønsker du å bo mer sentralt ligger Radisson Blu Caledonien Hotel kun tre minutters spasertur fra gågaten Markens. Rommene har utsikt over byen eller Skagerrak og Grenseløs Restaurant & Bar serverer internasjonal mat.

Mandal

Mandal er Norges tydeligste by og kan by på en av landets flotteste strender. Foto: Terje Rakke / VisitNorway.com

Lengst sør i Norge ligger den lille byen Mandal, mest kjent for å være en av Norges beste konsertbyer, med mer enn tre hundre livekonserter i året. Her er alt innen gåavstand og sørlandsbyen kan fylle flere dager med opplevelsesrike aktiviteter. Gå de 200 trappetrinnene til utsiktspaviljongen på Uranienborg og nyt den fantastiske utsikten utover byen og havet, eller opplev Mandalselva med kano.

Drømmer du om strandidyll har du kommet til riktig sted, Mandal er kjent for sine vakre strender, og den kilometerlange Sjøsanden er den mest populære.

Sjarmerende Kjøbmandsgaarden Hotel ligger i en verneverdig trebygning og har gjennom interiør og atmosfære tatt vare på noe av kjøpmannsmiljøet fra midten av 1800-tallet. Her bor du komfortabelt i et av hotellets 14 nyrenoverte og velutstyrte rom.

Vil du bo ved havnen i Mandal har Tregde Ferie utendørsbasseng, minigolf samt moderne hytter, leiligheter og hotellrom. Den sommeråpne restauranten på stedet spesialiserer seg på sjømatretter, og på terrassen kan du slappe av og nyte utsikten over Nordsjøen.