Unike overnattingssteder i Norge

Drømmer du om å få en opplevelse for livet denne sommeren? Norge har mange flotte og unike overnattingssteder å by på. Kanskje du drømmer om å sove i en tretopphytte? Eller varme sommerdager på en romantisk gård i Hardanger? Kunne du tenke deg å våkne i en lavvo ved hvite sandstrender i Lofoten? Start planleggingen i dag, noen av disse stedene har få rom og travel kalender, så husk å bestille i tide.

1. GamlaVærket Gjestgiveri & Tracteringssted i Sandnes

Opprinnelig lå Sandnes Tag- og Mursteens-Fabrique i disse lokalene, og gikk under navnet GamlaVærket på folkemunne. Foto: booking.com

28 unike og historiske hotellrom. Foto: booking.com

GamlaVærket er et hyggelig hotell midt i Sandnes sentrum, en kort gåtur fra jernbanestasjonen og den populære handlegaten Langgata. Ikke langt fra Sandnes kan du besøke de lange og vakre sanddynene på Jæren og Norges største lavslette.

GamlaVærket Gjestgiveri & Tracteringssted holder til i historiske omgivelser, og er en del av De Historiske Hotel & Spisesteder og medlem av Historic Hotels Worldwide. Opprinnelig lå Sandnes Tag- og Mursteens-Fabrique i disse lokalene, og gikk under navnet GamlaVærket på folkemunne. Bedriften startet opp i 1783 som den første industribedriften i Rogaland, med produksjon av tegl- og potterivarer.



2. Hardanger Panorama Lodge i Ulvik

Hytta er bygget på søyler med fantastisk panoramautsikt over Ulvik og Hardangerfjorden. De store vinduene i stuen gir deg følelsen av å sveve fritt over landskapet. Foto: booking.com

Tre soverom med sengeplasser til 6 personer. Foto: booking.com

Tilbring natten i en tretopphytte 11 meter over bakken, med spektakulær utsikt

til Hardangerfjorden. Dette spesielle overnattingsstedet ligger i Ulvik i Hordaland, med flotte turområder på alle kanter. Her kan du legge ut på fotturer i Ulviks eplehager, stå på vannski eller padle kajakk i Hardangerfjorden, besøke Glassblåseren Syse Glas og andre gårdsbutikker. Eller drikke så mye saft og eplesider som du orker.

Denne tretopphytta har tre soverom, tre bad med dusj, kjøkken og hyggelig sittehjørne med flott utsikt. På lyse sommerkvelder kan du nyte utsikten fra terrassen og grille middagen i hagen.

3. Lofoten Beach Glamping i Skrova

Overnatt i lavvo med komfort og stil mens du nyter villmarkslivet. Foto: booking.com

Nyt frokosten i uforglemmelige omgivelser. Foto: booking.com

Kun 30 minutter med ferge fra Svolvær, eller en kjapp hurtigbåttur fra Bodø, finner du idylliske Skrova i Lofoten. Med sine 199 fastboende har Skrova fått status som den nye kultplassen i Lofoten. Her finner du også Lofotens Hawaii, fordi den lille øya som ligger midt i Vestfjorden har minst nedbør og flest soltimer i hele Lofoten.

Legg overnattingen til Lofoten Glamping, hvor du kan sove over i luksuriøse telt og nyte en continental frokost ved de hvite sandstrendene.

I vakre Skrova kan du besøke en rekke store fotografers utstillinger permanent, spise lokalt på flere restauranter, besøke puben, bakeriet, pølsemaker og andre særegne steder i dette unike øysamfunnet. Prøv fiskelykken, observer dyrelivet eller legg ut på tur med kajakk i solnedgangen.

4. Frøyas Hus på Røros

Bo lokalt og sjarmerende i historiske omgivelser satt på verdensarvlisten. Foto: booking.com

En liten spasertur fra jernbanestasjonen på Røros finner du Frøyas Hus, som ligger i en historisk tømmerbygning fra 1700-tallet. Her kan du overnatte på sjarmerede rom, med felles bad og kjøkke

n. Nyt en kopp kaffe i den spesielle bakgården med antikke møbler og utsikt mot Røros kirke. På dette lille gjestegiveriet finner du en hyggelig kafé med tradisjonelle norske retter.

I 2020 feirer bergstaden Røros 40 år med verdensarvstatus på World Heritage List. Legg overnattingen din midt i den historiske bebyggelsen på Røros og opplev den spesielle atmosfæren i den gamle Bergstaden som ble grunnlagt i 1646. Med en rekke historiske attraksjoner på alle kanter, er det også essensielt å overnatte i disse omgivelsene.

5. Ufocamp i Hessdalen

Hva er det som egentlig beveger seg på himmelen i Hessdalen? Se og opplev selv fra disse trehyttene. Foto: booking.com

Spennende for store og små. Observer himmelen fra hengekøya på tunet. Foto: booking.com

Det er alltid spennende å dra på ufojakt, når mørket senker seg og stjernene glitrer fra himmelen. En høstkveld i 1982 ble lysene i Hessdalen for første gang observert, og forskere fra hele verden har siden besøkt stedet for å finne en forklaring på Hessedalfenomenet. Hva lysene er og hvorfor de oppstår, om de er ufoer eller kjemiske reaksjoner, er like uklart i dag. Lyset er uforutsigbart og kan dukke opp nær sagt hvor som helst i dalen og til ulike tider. For å se det, er det om å gjøre å være på riktig plass til rett tid. Derfor kan det være ekstra spennende å overnatte i disse små trehyttene med utsikt over Hessdalen.

6. Hovde Gård i Berkstad

Bo på et av Hovde Gård sine 54 rom, og opplev den romantiske atmosfæren i landlige omgivelser i Trondheimsfjorden. Foto: booking.com

Bo som en dronning i hovedhuset på Hovde Gård. Foto: booking.com

Overnatt i herskaplige omgivelser på Brekkstad, ytterst i Trondheimsfjorden. Den

snart 100 år gamle gården, ble i 2009 totalrenovert og åpnet som et overnattingsted, spa og et lokale for bryllup og konferanser. Den gamle husmorskolen byr i dag på 58 herskaplige hotellrom, et eget spa og en romatisk hage. Nyt en bedre middag i fjøset etter en avslappende massasje på spaet i kjelleren i hovedhuset.

Austrått fort med Norges siste gjenværende trippelkanon og Austrått golfklubb ligger 10 minutters kjøring fra Hovde Gård.



7. Utne Hotell i Hardanger

Det sies at å bo på Utne hotell er som å komme hjem til bestemor med sine florlette blondegardiner og knirkete gulv og senger. Foto: booking.com

Kulinarisk opplevelse i Hardanger med lokale råvarer. Og selvølgelig eplesider. Foto: booking.com

Ved ferjekaia på det lille tettstedet Utne, ligger et av Norges eldste og best bevarte trehotell. Utne Hotell er omkranset av en frodig hage, hvite stakittgjerder og med fantastisk utsikt over fjord og fjell. Med en 50 minutters kjøretur fra Voss, kommer du til hotellet med historie helt tilbake til 1722. Hotellet er i dag beskyttet av Riksantikvaren, og kan by på 17 unike hotellrom.

Det sies at å bo på Utne hotell er som å komme hjem til bestemor med sine florlette blondegardiner og knirkete gulv og senger. Her kan du finne roen og nyte utsikten til fjorden eller Hardagers mange eplehager. Bli med på sidersmaking i hotellets siderkjeller og nyt lokal mat på hotellets spisesal fra 1700-tallet.

