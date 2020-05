Topp 10 ting å gjøre i Trondheim

Vakkert og mektig: Nidarosdomen har i over tusen år vært et viktig pilgrimsmål i Nord-Europa. Trondheims sentrumsområde er lite og kompakt, og utforskes lett til fots eller sykkel. Foto: Getty / Canva

Byen byr på populære attraksjoner som Nidarosdomen, Erkebispegården og Nidelva, brosteinslagte smau, og en rekke spisesteder med kortreist mat. Trondheim var tidligere Norges hovedstad og er i dag landets tredje største by etter Bergen og Oslo. Byen ligger idylisk til i den lange Trondheimsfjorden og ble grunnlagt ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden av kong Olav Tryggvason rundt år 997. Byen fikk navnet Nidaros og var hovedsete for kongene og hovedstad i Norge inntil 1217.

1. Finn roen langs Nidelva

Nidelva rammer byen fint inn før den renner ut i Trondheimsfjorden. Elva har også de eneste kjente surfetilbudene i umiddelbar nærhet til Trondheim, men er også populær for kajakkpadlere i bykjernen. Langs Nidelva finner du flere av byens flotteste hoteller, samtidig som du er i gangavstand til andre populære turistatraksjoner i byen.



Radisson Blu Royal Garden Hotel ligger vakkert til ved Nidelva: Populære attraksjoner som Nidarosdomen, Gamle Bybro og Bakklandet ligger bare noen minutter unna til fots eller med sykkel. Foto: booking.com

I et område på rundt én kilometer fra Radisson Blu Royal Garden kan du oppleve en rekke attraksjoner, som Solsiden kjøpesenter samt restaurant- og bardistriktet som ligger kun 900 meter unna. Ta gangstien fra hotellet til den majestetiske Nidarosdomen og deretter til det historiske Bakklandet og over den berømte blomsterbroen på vei til Solsiden.

Book ditt rom på Radisson Blu Royal Garden her.

2. Idylliske Bakklandet

Bakklandet er et must når du besøker Tronheim: Idylliske Bakklandet byr på hyggelige trehus, nisjebutikker, stor og små hoteller. Foto: Getty / Canva

Bo luksuriøst på Bakklandet: Scandic Bakklandet ligger ved Nidelva i den billedskjønne bydelen Bakklandet i Trondheim, og kan by på prisbelønt hotellfrokost. Foto: booking.com

Bakklandet ved Nidelva er Trondheim sin «gamleby», og har vært bebodd siden tidlig 1600-tall. Her finner du små, fargerike trehus tett i tett i koselige brosteinsgater. Besøk hyggelige kafeer, gode restauranter og spennende nisjebutikker.



På Bakklandet finner du også sykkelheisen Trampe, som går opp den bratte Brubakken i forlengelsen av Gamle Bybro.

Book ditt rom på Scandic Bakklandet her.

3. Late dager på Solsiden

Solsiden er et av Trondheims mest populære og pulserende områder med et bredt utvalg av butikker og restauranter med uteservering. Ved skipsdokken ligger utserveringene på rekke og rad, og byr på gode solfrohold på sommerstid.



Ta turen over broen som bugner av blomster hver sommer, og besøk en av de mange uteserveringene langs Solsiden. Foto: Getty / Canva





Dette miljøvennlige hotellet ligger i det populære området Solsiden i Trondheim, 10 minutters gange fra sentralstasjonen. Foto: booking.com

På Solsiden finner du kjøpesenter med mange små og store butikker, spa, restauranter, utesteder, konsertscener, båtplasser og hoteller.

Overnatt i området på Scandic Solsiden. Book ditt rom her.

4. Bo på et av verdens beste nye hoteller

Hvert år kårer det anerkjente reisemagasinet Travel + Leisure de beste nye hotellene i verden i «The It List». I 2019 havnet det erverdige hotellet Brittania på denne listen, og hotellets restaurant Speilsalen kan også by en stjerne i Michelin-guiden.

Hotel Britannia fra år 1870 er det eneste femstjernershotellet i denne delen av landet. I 2016 stengte hotell Britannia for å totalrehablitere, og åpnet igjen i april 2019. Dette kan bli et hotellopphold du sent vil glemme.

En institusjon i Trondheim: Palme Haven på Britannia Hotel byr på førsteklasses hotellfrokost, nydelig buffetlunsj og eksklusive selskapsmenyer til middag. Foto: booking.com

Book ditt opphold på nyoppussede Britannia Hotel her.

5. Lokale matopplevelser på byens Michelin-restauranter

Trondheim kan by på hele tre restauranter med en stjerne i Michelinguiden. Restaurant Fagn i bykjernen kan by på cocktailbar, bistro og restaurant med opp til 20-rettersmeny. På menyen finner du blant annet kråkeboller og piggvar.

Restaurant Credo er kanskje den mest kjente restauranten i Trondheim, og kan by på 22-rettersmeny med lokale råvarer fra Trøndelag. Restauranten har nå flyttet til et nytt og spennende område på Lade, noen minutter med taxi ut av bykjernen.

Speilsalen på Britannia Hotel kan by på det beste av kokker og vinkelnere. Foto: booking.com

Siste restaurant ut med en stjerne i Michelinguiden, er Speilsalen på erverdige Hotel Brittania. Speilsalen tilbyr 6- eller 10-retters signaturmeny, med råvarer fra Norge. Restaurantsjefen er verdensmesteren i kokkekunst, Christopher Davidsen, og Speilsalens Head Sommelier er 4-dobbelt norgesmester i vinkelner, Henrik Dahl Jahnsen.

6. Historisk vandring i Nidarosdommen og Erkebispegården

Norges nasjonalhelligdom Nidarosdomen er for mange et must å besøke når de er i Trondheim. Den store katedralen ble påbegynt i år 1070, og er bygget på Olav den Helliges gravsted. Det er en storslått opplevelse å besøke Nidarosdomen både innvendig og utvendig. Her kan det være lurt å ta seg god tid til å studere alle detaljene i stein og store glassmalerier.

Nidarosdomen med den flotte vestveggen og Erkebispegården rett ved siden av i sør. Foto: Getty / Canva

Nidaros Pilegrimsgård B & B: Bo enkelt med Erkebispegården kun 3 minutters gange unna. Foto: booking.com

Erkebispegården ligger tett opp til Nidarosdomen, og er et slottsanlegg i stein.

Steinslottet er Nordens eldste eksisterende profane steinbygning, og har en spennede historie som spenner over 800 år. I gårdsrommet arrangeres det konserter og festival hver sommer. Også her er det muligheter til å utforske slottsanlegget på innsiden. Dette er en spennede historisk vandring for store og små.

Bo rett ved Nidarosdomen på hyggelige Nidaros Pilegrimsgård B & B. Book ditt rom her og nyt tilværelsen i historiske omgivelser ved elvebredden.

7. Gøy for barna - opplev Pirbadet og Rockheim

Badeland og musikkhistorie samlet på et sted: Rockheim til venstre, designhotellet Clarion Hotel Trondheim i midten, og Pirbadet til høyre. Foto: booking.com

Et steinkast fra Pirbadet kan du bo på designhotellet Hotel Clarion Trondheim. Skybaren Kitchen & Table by Marcus Samuelson ligger i 10. etasje, og er absolutt verdt et besøk. Foto: booking.com

Brattøra er havneområdet i Trondheim som er absolutt verdt å besøke. Her legger de store cruiseskipene til kai om sommeren, og du kan besøke det populære badelandet Pirbadet og det nasjonale museet for populærmusikk - Rockheim. Midt på Brattøra ligger også et storlagent designhotell med egen skybar. Her kan du nyte en drink på takterrassen i solnedgangmed utsikt til Munkholmen.



Bestill ditt opphold på vakre Hotel Clarion Trondheim her.

8. Bading på historiske Munkholmen

Munkholmen, et tidligere kloster som er gjort om til et flott fritidsområde, passer perfekt for en dagstur. Her finner du både kafé og en liten restaurant med uteservering. Munkholmen ligger cirka to kilometer ut i Trondheimsfjorden, og du kan enkelt ta båt fra Ravnkloa i Trondheim sentrum.

Kort båttur fra sentrum: Her er det muligheter for soling og bading. Foto: Getty / Canva

9. Nyt utsikten fra Tyholttårnet

Tyholttårnet er et landemerke i Trondheim, og strekker seg 124 meter over bakken. I toppen av tårnet kan du spise hos restaurant Egon, som er Trondheims eneste roterende restaurant. I løpet av en time roterer restauranten 360 grader rundt, og du kan nyte utsiktet over byen fra alle kanter mens du spiser middag.

Roterende middag med fantastisk utsikt: Å spise middag ved restaurant Egon i Tyholttårnet kan bli en uforglemmelig opplevelse for store og små. Ved foten av Tyholttårnet finner du også NRK sine lokaler i Trondheim.

For å besøke Tyholttårnet kan du ta buss til Valentinlyst, sykle eller parkere bilen ved restaurantens egen parkeringsplass ved tårnet.

10. Shopping i Midtbyen

Trondheim Torg: Den intime bykjernen, med mange små og store butikker, gjør Trondheim til en populær shoppingby. Foto: Getty / Canva

Bo idyllisk til midt i bykjernen: Hotel Bakeriet ligger i et tidligere bakeri fra 1800-tallet, kun 350 meter fra Trondheim sentralstasjon og byens beste shoppinggater. Foto: booking.com

I Trondheim sentrum finner du alt fra store og kjente kjedebutikker til små, uavhengige butikker med mer eksklusive varer. Trondheims shoppingkjerne er Midtbyen i sentrum, og de mest populære butikkene ligger i gågatene Nordre gate og Thomas Angells gate, samt i Olav Tryggvasons gate og Fjordgata, som alle ligger innenfor en liten radius i midtbyen.



Book ditt rom på Best Western Plus Hotel Bakeriet her.