I all hemmelighet har Airbus utført en rekke tester med en to meter lang modell av flyet, kalt Maveric. Tirsdag avslørte de designet og videoopptak fra testflyvingene under Singapore Air Show.

Flytypen skal ifølge den franske flyprodusenten ha 20 prosent lavere drivstoffbruk, sammenlignet med fly med én midtgang og samme motorer.

Ifølge Airbus gir det nye designet helt nye muligheter når man skal innrede flyene. De har lagt ved noen illustrasjoner på hvordan flyene kan se ut innvendig. De forventer også at passasjerene vil oppleve langt mindre støy, da motorene er plassert helt bak på flyet og lengre unna flykroppen enn dagens motorer.

Slik ser Airbus for seg at business class-seter kan se ut i det nye flyet. produsenten tror den helt nye måten å designe flyet på vil gi et hav av nye muligheter for å innrede flyene. Foto: Airbus

Ifølge CNN innrømmer Airbus at selv flere av deres egne utviklere var usikre på designet og fryktet at det ikke ville klare å fly, da det er milevis unna dagens flydesign.

– Til og begynne med var det mange som avviste Maveric-prosjektet som kun et «hobbyprosjekt», eller for å si det på en annen måte: et prosjekt Airbus ikke ville lære mye av, sier Adrien Bérard, som er en av prosjektlederne for Maveric, i en uttalelse.

Slik ser den to meter lange modellen av det futuristiske flyskroget til Airbus-flyet Maveric. Flyet skal kunne gi en drivstoffbesparelse på opp mot 20%. Foto: Airbus

Flytestene som er gjort så langt har vært med en fjernstyrt modell som er to meter lang og med et vingespenn på omtrent 3,5 meter. Flyprodusenten har ikke satt noe tidsspekter for når de tror det kan bli satt i drift. Enn så lenge skal de fortsette å teste med den skalerte modellen.

Airbus er ikke de eneste som lefler med futuristiske flydesign der vingen er smeltet sammen med flykroppen. Nederlandske KLM annonserte i fjor at de er med i et prosjekt for å utvikle et V-formet flyskrog, som skal være langt mer drivstoff-effektivt enn dagens fly.

