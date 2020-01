Dette skal være USAs mest fotograferte gate

BOSTON, USA (ABC Nyheter): Med sine klassiske røde mursteinsbygninger, gamle gasslykter i smijern og karakteristiske rullesteiner er det ikke vanskelig å skjønne appellen til Acorn Street i sentrum av Boston.

Daglig lokkes horder av turister og instagramposører til den vakre gaten i det eksklusive og fasjonable Beacon Hill, på jakt etter de perfekte kulissene for en selfie, et bryllupsbilde eller et minne fra den mest maleriske delen av den amerikanske storbyen med 700.000 innbyggere.

Da gaten ble bygget i 1823, bodde det bare knapt 45.000 i Boston. Siden vokste og fornyet byen seg rundt, men den vesle gaten forble mer eller mindre bevart intakt - som en historiebok fra virkeligheten om dette området nordøst i USA som regnes som den amerikanske frigjøringskrigens arnested og New Englands hovedstad, fra den gang Acorn Street var bebodd av kusker som skulle betjente overklassen på de eksklusive adressene på Beacon Hill.

Gaten flørter med oss



Idet ABC Nyheter besøker Acorn Street er den 70 meter lange gaten kledd i sine vakreste høstfarger, og inngangspartiene er dekorert med alle de typiske ingrediensene du forbinder med amerikansk Halloween: Gresskar, skjeletter, hengende eføy. Som tusener av besøkende før oss, plukker vi også opp kameraet og begynner å knipse.

Og når et vinddrag plutselig får løv til å dale stille ned og legge seg som et teppe over rullesteinene, er det akkurat som om gaten forsøker å flørte med oss og fortelle hvorfor den ofte kalles USAs mest fotograferte gate.

Idet ABC Nyheter besøker Acorn Street bestemmer gaten seg plutselig for å flørte. Foto: Sverre Bjørstad Graff.

Sett seg lei



Tittelen er riktignok helt uoffisiell og bør trolig tas med en klype salt. Men Acorn Street er likevel så populær at de fastboende i den 70 meter lange gaten nå forsøker å regulere turismen. De har sett seg lei av turister som tar bilde gjennom vinduer, snakker høyt midt på natten eller på annet vis ignorerer det såkalte privatlivets fred. Gaten er nemlig privat, ikke offentlig, og bak vinduene i første etasje bor det familier som ikke synes det er noe stas med invaderende selfiestenger.

Les også: Her kjører toget gjennom markedet – hver dag

Den eneste fastboende vi ser under vårt besøk er en middelaldrende dame som raskt sniker seg inn inngangsdøren og låser den igjen før vi rekker å huke tak.



Men til lokalavisen Boston Globe setter en talskvinne for beboerforeningen ord på det mange beboere tenker:

– Vi skulle gjerne sett at det var færre folk her. Vi tror rett og slett det ville blitt hyggeligere, selv for turistene, dersom hordene uteble. Vi forsøker flere reguleringer for å se om det kan få ned trafikken, forteller Nonnie Burnes til Boston Globe.

Reguleringer



Et av tiltakene som er innført er skilt satt opp i hver ende av gaten om at det må søkes om tillatelse til å ta profesjonelle foto. 375 dollar for en time. 3000 for en hel dag. Mange velger imidlertid å ignorere dette.

Da beboerforeningen ble opprettet på 1980-tallet var instagram og sosiale medier fortsatt et par tiår unna. Den gang jobbet foreningen først og fremst for å forhindre at de gamle rullesteinene ble lagt under et tykt asfaltdekke. Den kampen vant de. Ironisk nok er det litt av grunnen til at turistene i dag lokkes til den historiske rullesteinsgaten.

– Vi ante ikke den gang hva som ville bli konsekvensen, forteller Burnes til Boston Globe og legger til med et lite hikst av latter at hun noen ganger har fantasert om at gaten blir asfaltert.

Les også: Dette er verdens bratteste gate

Holdt besøket til et minimum



Nonnie Burnes forteller om folk som har kastet søppel på gaten, stukket selfiestenger inn gjennom kjøkkenvinduene eller, som ved en anledning, hatt uanmeldt bryllupsfest midt på natten. På de travleste tidspunktene står folk nærmest i kø for å komme seg inn.

– Vi kunne holdt folk unna dersom vi ønsket det, men foreløpig er ikke det noe noen av oss vil.

Det beste tipset for å oppleve USAs mest fotograferte gate får derfor være å være stille, respekter privatlivets fred - og hold besøket til et minimum, før du fortsetter spaserturen rundt om i historiske Beacon Hill og shopper i vakre Charles Street rett ved.