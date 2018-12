Nordlys-natt i finske Lappland

Kakslauttanen Arctic Resort kan minne om menneskehetens siste utpost i et post-apokalyptisk landskap. Men stedet kan skilte med verdens største røykbadstu.

Dypt inne i den finske, snøkledde villmarken finner du et feriekompleks som ikke minner det minste om noe av det som er å oppdrive på varmere breddegrader. For i Kakslauttanen Arctic Resort er strandhytter og bungalower bytter ut med igloer i glass og stål, der du sover under åpen himmel mens nordlyset danser over deg i all sin flammende prakt.

Ifølge feriestedets hjemmeside skriver det seg tilbake til en dag i 1973 da grunnleggeren Jussi var ute på kjøretur i regionen Saariselkä i finske Lappland. Plutselig sa bilens hans midlertidig takk og farvel, og Jussi hadde ikke noe annet valg enn å slå leir mens han ventet på at det skulle komme hjelp.

Men der de fleste andre nok hadde lagt omgivelsene for hat mens de tømte tålmodighetsflasken for innhold, endte Jussi med å forelske seg i stedets natur og besluttet å sette opp et permanent overnattingssted. I løpet av årene som er gått har Kakslauttanen Arctic Resort utviklet seg voldsomt og i dag kan det nok for mange minne om noe som er som hentet ut av en science fiction-film.

Kakslauttanen Arctic Resort ligger i regionen Saariselkä i finske Lappland. Foto: Kelvin Lim/Flickr

Her finner du rustikke trehytter av den tradisjonelle typen, men det er de særegne og unike, termiske glassigloene som er stedets trekkplaster. Igloene består et soverom med glasstak og luksussenger. Noen av dem tilbyr et bad med badstue, mens andre har tilgang til fellesdusj.

De mer tradisjonelle trehyttene har matlagingsutstyr, peis, sittehjørne og egen badstue.

Det internasjonale ordet sauna stammer opprinnelig fra Finland, og den finske formen for badstue – med trebrisker, ovn med steiner, vannbøtte og bjørkeris – er også den vi er best kjent med her hjemme i Norge. Finland er fylt med badstuer og seks av dem befinner seg på Kakslauttanen Arctic Resort.

Her finner du også det som skal være verdens største røykbadstu – komplett med egen restaurant.