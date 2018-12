Den thailandske grotten hvor fotballaget ble fanget er nå en turistattraksjon

Antall besøkende til grotten og parken den ligger i har skutt i været, etter at det åpnet for publikum igjen. Nå jobbes det med et museum som har redningsaksjonen som tema.

Parken og grottekomplekset nord i Thailand, der et ungt fotballag var fanget i 17 dager tidligere i år, har overraskende nok blitt en svært populær turistattraksjon, etter at den åpnet igjen tidligere denne måneden.

Tham Luang-Khun Nam Nang Non-parken i Chiang Rai-provinsen var tidligere et stille og rolig sted utenfor allfarvei. Så skapte den vellykkede redningsaksjonen i juni overskrifter verden over, og siden grottekomplekset åpnet igjen den 16. november har tusenvis av besøkende strømmet til. Selve grotten hvor guttene var fanget er fortsatt ikke åpen for publikum, men mer enn 100 boder som selger suvenirer, t-skjorter og mat har sprunget opp langs veien som leder dit.

– Nå er det verdenskjent



Vipa Romaneechutima selger lodd utenfor inngangen til grotten. Hun mener utviklingen er fantastisk for de som bor i området.

– Det har flere ganger vært forsøk på å gjøre Tham Luang til en turistattraksjon, men uten særlig hell. Nå er grotten verdenskjent på grunn av guttene som ble reddet ut. Vi er ikke bare glade over pengene vi tjener på turismen, men også stolte over at folk reiser hit for å se den vakre parken vår. Det er en ære for oss, sier Vipa.

Parken ligger nedenfor skogkledde åser i en isolert del av Thailand. Besøkende kan nå se inngangen til Tham Luang-grotten gjennom et nettinggjerde, mens de andre grottene i området, Buddha, Naga og Chamois, er åpen for publikum. Det jobbes med et museum med fokus på redningsaksjonen, som også skal ære minnet til dykkeren Saman Gunan, som døde under aksjonen. Samtidig bygges det et resort nær veien som fører til parken, hvor turister kan overnatte i store telt.

Se video: Her reddes guttene fra grotten:

– Det som skjedde her var helt fantastisk

Nylig la en stor folkemengde blomster nær inngangen til Tham Luang-grotten, som har vært stengt siden redningsaksjonen ble avsluttet den 10. juli. Myndighetene har siden vurdert om grotten trygt kan åpnes for publikum igjen.

Blant de besøkende var John Deeney og konen hans. Det skotske ekteparet var på ferie i Thailand, og bestemte seg for å besøke Chiang Rai.

– Det som skjedde her var helt fantastisk, og det er en spesiell følelse å kunne se området med egne øyne. Jeg regner med at dette blir en stor turistattraksjon i tiden fremover, sa Deeney.

Bak det skotske ekteparet sto folk og ventet i en lang, velorganisert kø, mens de ventet på å få ta en selfie foran skiltet til Tham Luang-grotten. I 17 dager var navnet assosiert med frykt og redsel. Nå har Tham Luang muligheten til å bli et sted for glede og muligheter.

Phisek Kemapusit bor i byen Mae Sai, som ligger nært parken. Han sier lokalsamfunnet gleder seg over de nye prosjektene og økningen i antallet turister som besøker området.

– Dette vil skape jobber for folk i Mae Sai, så turister er svært velkomne her.

