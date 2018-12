Toppen av Tenerife og byen som reiste seg fra asken

Vill, uberørt natur i nord gir sannelig mer spenning enn ei solseng sør på øya.

TENERIFE (Kinggoya.com) : Nordover og opp i høyden. Få ting kan sammenlignes med adrenalinet når man kommer opp til 3.718 meter etter å ha kjempet seg til toppen av fjellet Teide. Vel, det må i så fall være når man retter blikket nedover fra Teide Nasjonalpark i en bil på smale veier. Når man etter tusen svingher kommer til den lille byen Garachico på nordkysten av Tenerife, lurer man bare på om dette vakre stedet er glemt eller ennå ikke oppdaget. Mens Sør Tenerife tiltrekkes av solhungrige, tilbyr nord mere spenning du finner på ei solseng – fra fantastiske fjell, turstier, varianter av natur rundt hvert hjørne og formasjoner formet av lava og vulkaner.

I Garachico prøvde jeg å finne ut om det er mulig å være både pen og uheldig – eller på samme tid være den vakreste og ulykkeligste. Ta en spasertur langs gatene, men byens dramatiske fortid er neppe det første som slår deg.

Spennende og merkelige fjellformasjoner skapt av lava.

Ødelagt av lava. For mer enn 300 år siden hadde Garachico alt. Byen hadde den attraktive hovedhavna, rikdom, gater belagt av marmor, imponerende bygninger og mange velstående. Dette var et fargerikt og spennende sted – helt til 1706 da Montana Negra brøt ut og lava feide gjennom byen og ødela mer eller mindre alt, inkludert den viktige havna. Husk, her var historie som kunne ha kommet rett fra noen sider i Det Gamle Testamentet.

Alle i Garachico overlevde og naturkatastrofen gjorde dem sterkere, selv om status med den inntektsbringende havna forsvant. Det som skjedde var at lavaen som fylte havna ble forvandlet til attraktive basseng som fremdeles tiltrekker gjester. Ellers skiller Garachico seg ut fra andre steder – som blomst på et mandeltre midt i et hav av kaktus.

Mitt råd; Ta en tur på brosteinsbelagte gater og utforsk sentrum med kirker og gamle bygninger som slottet San Miguel, en festning fra 1575. De fleste gjester har en tendens til å forlate byen om ettermiddagen og dermed gjøre Garachico til en soveby. Men blir du lenger og møter noen av de 5.000 innbyggerne, så får du historier om glede og konflikter, og at det er mulig å reise seg fra asken.

Månen på jorden. Start eller avslutt turen i nord i Puerto de la Cruz, tradisjonell spansk og det viktigste turiststedet, en by med flotte hager, elegante bygninger og mye sol året rundt. Selve ikonet på Tenerife er imidlertid Teide nasjonalpark midt på øya med vegetasjon og det vakreste vulkanske landskap som tenkes kan.

«Det nærmeste jeg har kommet over et månelandskap på jorden”, sa Neil Armstrong etter et besøk på Tenerife. Astronauten visste hva han snakket om etter som han var den første som gikk på månen. Det er mulig å følge Armstrong og bestige Teide, Spanias høyeste topp på 3,718 m. Fra et stykke opp i fjellet tar du gondolen til 2.356 m, herfra må du ut på en 40 minutters strevsom tur til toppen. Tiden du sliter i tynn luft kan du bruke til å tenke på din egen stolthet når du skal fortelle venner at du har vært på toppen av Spania på egne føtter og opplevd en velsignet utsikt i alle retninger. En selfie fra toppen av Teide bør slå de fleste pin-up bilder på Instagram.

På min reise i nord var jeg innom fjellbyen Masca, et unikt eksempel på naturens arkitektur og øyas dypeste kløft, fjellformasjoner, svimlende utsikt og en smal vei som nesten bare besto av svinger. Fjellsiden, kirken, plassmangel og gater av stein forteller flere historier enn du finner i noen bok.

Anaga County Park. Laura Alvarez hos Anaga Experience er den lokale guiden du bør leie når du besøker Anaga County Park, området som ligger nordvest og starter en liten kjøretur fra hovedstaden Santa Cruz. Området har enda flere fjell, dype daler og kløfter, strender og et utvalg av fauna og aktiviteter som Laura kan mye om. Legg gjerne turen hit på en søndag og kombiner natur ute med en lunsj inne hos Bar Casa Santiago der tradisjonell mat står på menyen pluss levende musikk i baren.

Tre byer. La Orotava er en gammel og attraktiv by med pittoreske hus, palasser, barokk-kirke og brosteinsgater. I den historiske delen finnes Casa de los Balcones, hus med balkonger og en unik arkitektur. Sentrum av byen La Laguna har alltid liv og røre, underholdning, tavernaer, restauranter og barer. En universitetsby med flotte butikker, også med brukte ting og et marked åpent lørdag og søndag. På nordsiden regnes Orotava, La Laguna og Garachico som de vakreste byene på øya.

Puerto de la Cruz. Etter utflukt i den ville naturen, sett lava-skulpturert landskap, vandret gjennom grønne parker og nådd til toppen av Teide, er det på tide å returnere til Puerto de la Cruz. Det var til denne fiskelandsbyen de første turistene til Tenerife kom for 100 år siden. Fiskebåter er i aktivitet og Plaza del Charco ligger fortsatt i hjertet av byen, sannsynligvis den vakreste plaza på øya i en by med passe miks av fastboende og turister og det store saltvann-bassenget Lago Martianez.

Grande Fiestas. Til tross for spennende opplevelser, glem for all del ikke Garachico. Ta en dukkert i sjøen mellom lavaklipper og få følelsen av møte med de lokale i en by som fortsatt lever som om de har reist seg fra asken. Bli med på en fiesta om høsten når vinen flyter fritt. Enda mer spektakulært er Fiesta Lustrales som arrangeres hvert femte år, avgjort det mest bisarre og spektakulære på Tenerifes festival-kalender – når de setter full fyr på stranden og sender svære høyballer i flammer fra toppen av fjellet i retning av byen. Neste Lustrales går av stabelen i 2019 – og du kan bli med på å feire lava-utbruddet som ødela havnen for godt over tre hundre år siden. Brann-baller i Garachico er avgjort en Fiesta vanskelig å slå.

Turguide Laura Alvarez, foran, med finske Kriistia i høyden over Anaga.

Ut på tur Landing: De fleste fly lander på Reina Sofia sør på Tenerife, mens flyplassen i nord har ruter til og fra fastlandet i Spania. Fra sør er det en times kjøretur til byer som Puerto de la Cruz og Santa Cruz. Flyplassen i sør ligger like ved området Los Americanos Bo bra: Tigaiga Suits ovenfor sentrum av Puerto de la Cruz har både hotellrom og leiligheter. Pluss et par gode restauranter, bar og basseng. La Laguna Grand Hotel ligger midt i byen La Laguna og kan anbefales. Restaurant med spennende mat, utmerket frokost og svømmebasseng på taket. Hotel Aguere i La Laguna opererer bare med en-stjerne, men har i tillegg en historie som tilsier seks stjerner. Den historiske bygningen ble tatt i bruk som hotell i 1885. Spis godt: Restaurant Mirador de Garachico i byen Garachico serverer spanske retter på et høyt nivå. Her vil en fire-retters lunsj koste omlag 30 euro. Parador-kjeden har hotell og restaurant like ved stedet man drar opp til Teide. Parador de las Canadas del Teide serverer spennende retter. Om du vil kombinere vin-historie med god mat og lokal vin, så er restauranten på Casa del Vino stedet. Øyas vin-museum ligger på vei fra Puerto de la Cruz mot Santa Cruz. Adresse: Calle San Simón, 49, 38360 El Sauzal. Natteliv: En natt for stargazing. På organisert tur for å oppleve solnedgang og stjernehimmelen på Mount Teide med en astronomguide. Turen tar ni timer Mini-Guide: Anaga er et naturområde med spektakulær vulkanske formasjoner, for laurbær-skog, dragetrær og kaktuser. Kanariøyene har minst 25 ulike poteter, alle like viktige. Prøv papas arrugadas med den lokale sausen mojo. Her finnes ni golfbaner og en golfsesong som varer hele året. Prisene på Tenerife er lave, takket være lav skatt på varer og tjenester. Karnevalet i Santa Cruz på Tenerife er det største utenfor Rio de Janeiro. Åpner 27. februar 2019.

