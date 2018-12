Bjørns reisetips. Slik blir du bedre kjent med islendingene

Islendingene har et sterkt behov for å være seg selv, men turistene har kanskje gjort dem litt rundere i kantene. Inngrodde stolthet er fremdeles et av deres mest sjarmerende karaktertrekk.

Islendingene er altså noe helt for seg selv, noe du raskt legger merke til når du ankommer øya. Ikke bare holder de nesten til det krampaktige på språk og kultur (samtidig som de nesten alle som en snakker nærmest flytende engelsk). De er like sta når det gjelder sine ubeskjedne drikkevaner. Mange jobber dobbelt gjennom uken, for så å svi av det meste på heidundrende helgefester. Om Bjørn Moholdt Har bakgrunn som journalist og fotograf i en rekke aviser og tidsskrifter, blant annet Finnmark Dagblad, Osloavisen, Vi Menn og Dagbladet. I åtte år var han ansvarlig redaktør for Norges største reisemagasin, Reiser & ferie. Senere har han som frilanser jobbet for ABC Nyheter, flere av de største magasinene i Norge, i tillegg til reisetidsskrifter som Reis og bransjebladet Travel News, hvor han også er ansvarlig redaktør. En overdrivelse, ja vel, men både på film og i andre sammenhenger elsker de å fremstille seg i et lys av bramfri barskhet. Selvtilliten henger tykt utenpå, noe fotballandslagets seneste meritter ikke har dempet nevneverdig på. De viser også at å gå sine egne veier gir resultater. Les også: Dette kan gi deg klekkelig bot i Roma ARBEIDSOMME: De er ikke redde for å ta i et tak, islendingene. Foto: Foto: Bjørn Moholdt Samtidig er det få land som er så internasjonalt rettet og oppdatert som Island, som gjør at de ofte bokser et par vektklasser høyere enn det størrelsen skulle tilsi. Den beskjedne størrelsen har også den forsonende effekten at her tiltaler man hverandre med fornavn, om man er kjent eller ikke. De er med andre ord ikke så veldig formelle, selv om de er flinke til å tilpasse seg besøkende. Likevel, på Island blir man fort på fornavn. Når det gjelder avtaler og punktlighet er ikke islendingene typisk skandinavisk (om du da ikke er fra Nord-Norge). De foretrekker å «stikke innom» fremfor å gjøre formelle avtaler. Er du invitert på privat middag er det vanlig, men ikke noe must, å ta med en liten gave til vertskapet. En serviceavgift er som regel inkludert i restaurantprisen, og det ble lenge ansett omtrent som en fornærmelse å gi tips. Etter den siste tidens vekst i turismen er dog ikke islendingene like sta på dette området. Les også: Skifergruvene i Wales: Philip lever med arven fra mørket Slik reiser vi i 2019