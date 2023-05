Til vanlig bor det under 800 innbyggere i landsbyen ved innsjøen Hallstätter See sentralt i Østerrike, kun en drøy time fra Salzburg. Den ikoniske byen, som også står på Unescos verdensarvliste, tiltrekker seg likevel over en million besøkende hvert år.

Det er lett å forstå at Hallstatt har blitt så populært blant turister. Byen er også på Unescos verdensarvliste. Foto: WEKWEK/Istock.com

Disney-turister

Den pittoreske landsbyen i fjellet skal også ha vært inspirasjonen bak den fiktive byen «Arendelle» fra Frost-filmene til Disney.

Ifølge Independent fikk landsbyen besøk av opp mot 90 turistbusser om dagen da Frost-filmene kom ut. Naboene klagde over turister som vandret i hagene deres og droner som fløy rett utenfor husene. I 2020 varslet landsbyen at de hadde fått nok og ville innføre flere tiltak for å redusere turiststrømmen.

Anti-selfie gjerde

Nylig tok de et nytt grep. De bygde et digert plankegjerde som dekket utsikten fra ett av de mest populære selfie-stedene, like ved hovedveien. Lokalbefolkningen meldte at den voldsomme strømmen med turister «gjorde livet deres til et helvete».

Ifølge den østerrikske avisen Krone , gjengitt av Dagbladet, så falt heller ikke dette gjerde i god jord og lokalbefolkningen, og etter en strøm av protester ble det tatt ned igjen.

Turistene kommer for å få ta bilder ved den ikoniske byen, men naboene har lenge sett seg lei den enorme strømmen. Her fra 2019, da lokale hang opp et skilt som ba turistene dempe støyen. Foto: Lisi Niesner / Reuters

– Dette har vært et problem for oss i mange år. Ikke engang naboene er enige om hva vi skal gjøre, sier ordfører Alexander Scheutz til avisen. Han sier de nå vurderer om de skal sette opp en plakat i stedet som ber turistene vise mer hensyn.

Tidligere har landsbyen bedt turistene om å legge igjen penger i de lokale butikkene og attraksjonene når de først besøker stedet og vise hensyn til lokalbefolkningen.

