Rioja-luksus til 10.000 kroner per natt

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VIN: En drøy times kjøring fra flyplassen i Bilbao ligger landsbyen Elciego i vindistriktet Rioja. Deler av bilturen minner mest om et kupert landskap et sted i Norge, men så popper de opp: Skråninger med vinranker.

Og plutselig åpenbarer det seg; noe som kan minne om et utenomjordisk vesen. Vi er kommet frem til Hotel Marqués de Riscal på vingården med samme navn, startet av D. Guillermo Hurtado de Amézaga, greven av Riscal, i 1858.

Hotellets vinduer er skjeve og taket i grå og rosa metallplater bukter seg over bygningen. Det slår oss at arkitekten enten må ha vært beruset eller at vedkommende har fått rimelig frie tøyler.

Det er nok det siste som gjelder. For arkitekten bak Hotel Marqués de Riscal er ingen hvemsomhelst. Frank Gehry er mannen bak blant annet Guggenheim-museet i Bilbao, Walt Disney Concert Hall i Los Angeles og Dancing House i Praha.

– Da vi skulle bygge hotellet spurte vi Gehry, og han takket først nei til oppdraget. Han er født i 1929, og mente han var for gammel. Da inviterte vi ham hit til vingården, og ga ham et par flasker vin fra vår 1929-årgang. Da sa han «Jeg kan ikke si nei til noen som gir meg vinflasker fra mitt eget fødselsår», forteller José Luis Muguiro, adm. direktør og medeier i vinprodusenten Marqués de Riscal.

Tre familier eier: José Luis Muguiros bestefar kjøpte aksjemajoriteten i Marqués de Riscal i 1946. I dag deler Muguiro-familien på eierskapet med to andre familier. Foto: Lena S. Falck / Finansavisen

Luksushotell med 61 rom

I 2001 gikk Gehry i gang, og i 2006 sto hotellet ferdig. Og det er ikke bare utsiden av bygningen som er oppsiktsvekkende. For Hotel Marqués de Riscal har fem stjerner og er en del av hotellkjeden The Luxury Collection. Da sier det seg selv at en overnatting ikke er billig. Rommene koster fra 4.650 til 12.400 kroner pr. natt.

Hotellet har 61 rom og inneholder blant annet også en vinbar med et rikt utvalg av Marqués de Riscals viner, to restauranter (en av dem med stjerne i Michelin-guiden), treningsrom og vinterapi-spa. I sistnevnte kan man for eksempel få en «Crushed Cabernet Scrub», der kroppen blir gnidd inn i en masse av knuste druestener, honning, brunt sukker og olje.

– Hva var grunnen til at dere som vinprodusent valgte å bygge et luksushotell på eiendommen?

– Hotellet hadde 5.000 gjester det året det åpnet, og i 2019 - før corona - var antall gjester oppe i 120.000. Slike besøk er bra også for Marqués de Riscal som merkevare, sier eksportdirektør Javier Ybañez, og legger til at bygningen er «en metafor på vinstokkens blader, mens søylene nederst skal illustrere plantens røtter».

Inne i det aller helligste: I vinkjelleren oppbevarer Marqués de Riscal årganger helt tilbake til den aller første, 1862. Foto: Lena S. Falck / Finansavisen

Nest eldste vinprodusent i Rioja

For det er tross alt vin som er Marqués de Riscals hovedgeskjeft. Vingården ble altså etablert så tidlige som i 1858, noe som gjør den til Riojas nest eldste produsent - etter Marqués de Murrieta. Så selv om hotellet etter hvert er verdenskjent, drømmer vinelskere nok snarere om stedets vinkjeller.

Ybañez viser oss inn i et bygg fra 1883 der vingårdens premiumvin blir produsert. Vi passerer to saler med enorme eiketønner, såkalte «liggere», og kommer inn i et svakt opplyst kjellerlokale ved en låst metalldør.

– Vi oppbevarer 7,8 millioner flasker her på eiendommen; 3,8 millioner av dem i dette bygget. Her inne lagrer vi samtlige årganger helt tilbake til vår første årgang, 1862, forteller Ybañez og låser andektig opp metalldøren.

Der ligger de på rekke og rad, fordelt etter årgang; flasker som har ligget så lenge at de ser ut til å være dekket av muld.

– Disse flaskene åpner vi kun ved helt spesielle anledninger, for eksempel hvis vi har besøk av en Master of Wine, sier Ybañez, muligens av frykt for at journalisten skal spørre om å få smake.

– Hvilken er den beste årgangen du har smakt?

– Da må jeg si 1932 og 1945. Begge var tøffe år i verden generelt sett, men gode år for vår vin.

Stor Rioja-produsent: Marqués de Riscal produserer 12 millioner flasker på årsbasis. Foto: Lena S. Falck / Finansavisen

Kjøpte seg inn i hvitvinsområde

Rioja er en av vinverdenens sterkeste merkevarer, og forbindes gjerne med vin med preg av fatlagring og smak av krydder, vanilje og tørket frukt. Marqués de Riscal er et klassisk Rioja-vinhus, som opp igjennom årene har holdt på gamle tradisjoner og vært tro mot sin vinstil. Tempranillo-druen dominerer i Rioja og i produsentens viner. Ut over det benyttes graciano- og cabernet sauvignon i rødvinsproduksjonen.

– Vi plantet cabernet sauvignon her i 1980, men vi omtaler det fortsatt som en eksperimentell drue, sier Ybañez med et smil.

Marqués de Riscal er ikke bare blant de aller eldste produsentene i Rioja. Men en omsetning på opp mot 60 millioner euro er de også blant de største. I Rioja eier produsenten 500 hektar plantet med druer, hvor noen av vinstokkene er over 100 år gamle. I tillegg leier de 1.000 hektar fra andre druedyrkere.

Produsenten er mest kjent for sine røde viner. For 52 år siden kjøpte Marqués de Riscal imidlertid et område i vindistriktet Rueda 400 kilometer sydvest for Rioja. Der dyrkes det verdejo, den viktigste druen i Rueda, og sauvignon blanc, som brukes i produksjonen av Marqués de Riscals hvitviner.

– Til sammen produserer vi rundt 12 millioner flasker på årsbasis, og 60 prosent eksporteres til 120 land. De største markedene for oss er Sveits, USA og Tyskland, sier eksportdirektøren, og trekker frem Faustino og Muga som selskapets hovedkonkurrenter.

I fjor solgte importøren Robert Prizelius totalt rundt 80.000 flasker vin fra Marqués de Riscal i Norge. For nordmenn flest er produsenten nok best kjent for signaturvinen Marqués de Riscal Reserva, flasken som er innsvøpt i gullnetting.

Denne er også bestselgeren her til lands.

Eksporterer til 120 land: Marqués de Riscals eksportdirektør Javier Ybañez. Foto: Lena S. Falck / Finansavisen

Prøvde å kjøpe Vega Sicilia

Oppkjøp er åpenbart ikke helt fremmed for dagens eiere av Marqués de Riscal.

– For 20 år siden gikk vi glipp av å få kjøpe vingården bak rosévinen Whispering Angel, som i dag eies av LVMH. Vega Sicilia glapp også for oss, sier José Luis Muguiro.

Hans bestefar kjøpte aksjemajoriteten i Marqués de Riscal i 1946. I dag deler Muguiro-familien på eierskapet med to andre familier.

Muguiro er kanskje ikke greve, men ut fra samtalen later han til å ha møtt de fleste kongelige i Europa.

– Sveriges dronning er meget hyggelig, men den nederlandske dronningen er min absolutte favoritt, sier han og tar en slurk av hvitvinen Marqués de Riscal Finca Montico i hotellets vinbar.

– Denne er 100 prosent økologisk. Jeg var lenge skeptisk til økologisk vindyrking, men i dag har vi 330 hektar med økologisk dyrkede druer i Rueda.

– Og her i Rioja har dere et femstjerners hotell. Hvor mye har dere egentlig investert i hotellet?

– Det husker jeg ikke, sier Muguiro, uten at vi tror på ham.

– Men vi investerte nesten 2 millioner euro bare i restaurantkjøkkenet.