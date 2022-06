Pakkereiser: Dette har du krav på ved flystreik

En pakkereise er en kombinasjon av minst to elementer som er betalt samlet. Som regel er dette flyreise og hotell, og mange av pakkereiseselskapene bruker SAS-fly. Dersom det blir pilotstreik fra 29. juni kan mange reisende rammes.

Selv om det blir pilotstreik og SAS-flyene blir stående på bakken, så har pakkereiseselskapet en plikt til å prøve å få deg på tur likevel, ifølge Forbrukerrådet.

Du har krav på erstatning

Du har rett til å bli satt på et erstatningsfly, men bare om dette er praktisk mulig. Hvis avreisen blir forsinket, sånn at deler av pakkereisen ikke kan utnyttes, har du krav på et forholdsmessig prisavslag.

Blir hele reisen avlyst, for eksempel hvis arrangøren ikke klarer å skaffe ny avreise til deg, har du rett på refusjon av hele pakkereisen. Alternativt kan du kostnadsfritt få en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet, men bare dersom arrangøren kan tilby noe slikt.

Forbrukerrådet anbefaler enten å godta en ny reise hvis du ønsker det, eller kreve refusjon. De anbefaler ikke at du tar imot tilgodelapp eller gavekort til senere bruk.

Du har krav på å komme hjem

Pakkereiseaktøren også et ansvar for å sikre at du kommer seg hjem igjen dersom streiken rammer etter at du har kommet deg av gårde på ferie. Du har rett på overnatting og måltider fram til de finner en ny flytid til deg.

Forbrukerrådet anbefaler ikke å avbestille selv, selv om du blir nervøs for at turen kanskje ikke blir noe av.

Hvis du avbestiller reisen din selv i forkant av eventuelle problemer, er du ikke garantert å få hele kjøpesummen tilbake. Heller ikke reiseforsikring dekker tap som skyldes streik.