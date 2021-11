Dette er et blogginnlegg fra Bergans of Norway.

Sigurd Feldes klesvettregel: Alltid lag på lag

Sigurd Felde Foto: Bergans

Kle deg alltid lagvis. Da kan du kombinere plagg med ulike egenskaper og sørge

for optimal fukttransport og isolasjon. Blir du for varm eller kald, kan du lett fjerne eller legge til lag og dermed tilpasse antrekket etter værforhold og aktivitetsnivå.

Sigurd Felde er født og oppvokst med fjellet som lekeplass. Med mer enn 20 års erfaring som geolog og Tindevegleder (UIAGM/Nortind), har han også gjort fjellet til sin arbeidsplass som fjellfører.

Sigurd har stor forkjærlighet for det å finne veien selv gjennom førstebestigninger, gå nye turer og finne nye nedkjøringer. Han har kjørt ski på alle verdens kontinenter og kan skryte av (men det gjør han aldri) flere førstebestigninger i Canada, Pakistan og Patagonia

Fay Wildhagen Foto: Bergans

Fay Wildhagens klesvettregel: Tørre sko

Plumping, regnvær og myr – en tur i skogen kan fort resulterer i våte sko.

Den raskeste måten å tørke dem på er å fylle dem med avispapir og bytte hver andre time til de er tørre. Ikke sett turskoene dine i sola, da kan skallet sprekke.



Fay Wildhagen er kjent som musiker, låtskriver og produsent, og har turerfaring de færreste kan måle seg med. Ifølge seg selv er det i skogen og på fjellet hun trives best. Fay er opptatt av å fremme det enkle friluftslivet og er sterkt engasjert i at kommende generasjoner skal få en vakker natur å ferdes i. Derfor etterlater hun et så lite fotavtrykk i naturen som mulig.

Cecilie Skog Foto: Bergans

Cecilie Skogs klesvettregel: Vask turtøyet

Turtøyet mister den tekniske effekten hvis det ikke holdes rent. Både dunjakker og skallbukser trenger en tur i vaskemaskinen i ny og ne. Følg vaskelappen og husk å re-impregnere etterpå.

Cecilie Skog har vært Bergans-venn siden før hun fikk et kjent navn.

I dag er hun vår mest profilerte ambassadør og en av verdens fremste kvinnelige eventyrere. Hun er den eneste i verden som har besteget Seven Summits og gått på ski til både Sydpolen og Nordpolen. Cecilie har krysset Antarktis uten etterforsyninger, med ren muskelkraft. Der tidligere ekspedisjoner hadde benyttet skiseil og hunder, gikk Cecilie på ski og dro pulk. Cecilie har også krysset Grønland fem ganger, siste gangen med barn i magen!

Ingrid Bergtun Foto: Bergans

Ingrid Bergtuns klesvettregel: Reparer alt alltid

Tenk på turklærne dine som en langsiktig investering – da gjør du både deg selv og miljøet en tjeneste. I stedet for å kjøpe nytt kan du levere Bergans-produktene dine til Bergans' systue for reparasjon. Du kan også bestille reservedeler så du kan reparere dem selv.

Ingrid Bergtun begynte å sy så sent som i 2016 og ble kjent for folk flest i 2017 da hun deltok i tv-serien Symesterskapet på NRK. Da serien var over ville Ingrid fortsette å dele syinspirasjon, oppskrifter og syglede. Hun startet sin egen blogg og Youtube-kanal, og ble aktiv på Facebook og Instagram under navnet IngridBergtunSyr. Ingrids inspirerende innhold og ektefølte engasjement for miljøet fikk fort mange fans.

I dag er Ingrid blant Norges mest kjente «hobbysyere» og eksperter innen redesign og gjenbruk.