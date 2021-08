Nordmenn har kanskje verdens beste reiseforsikring og forventingene til hva som dekkes er stor. Spesielt om sommeren blir det meldt mange reiseskader til forsikringsbransjen. De fleste av disse blir dekket under ordinære vilkår, men noen av dem er av den litt mer spesielle sorten. Gjensidige har samlet noen av sommerens beste skademeldinger i en pressemelding.

– Selv om de fleste i år ferierer i Norge, kan alt skje, humrer Arne Voll.

Han har lang fartstid som kommunikasjonssjef i Gjensidige og kan fortelle at innimellom dukker det opp eventyrlige skademeldinger og forklaringer på hvorfor det gikk som det gikk.

– En kunde av oss ønsket å avbestille ferien fordi han hadde hørt på nyhetene at de måtte bruke ansiktsmaske på flyet, noe kunden og familien ikke ønsket. En annen var uheldig å miste en oppblåsbar flamingo på havet. Ellers er en klassisk feil mange gjør at de bestiller tur med feil avreise- eller hjemreisedato, forteller Voll, og fortsetter:

– I tillegg er det hver sommer noen som prøver å få dekket skjønnhetsoperasjoner etter å ha «gått på trynet» og skadet seg. Ofte er det drømmen om en penere nese eller større bryster som lokker.

Klager på dårlig vær

Nei, en brødpose er ikke god nok beskyttelse om du ønsker å bruke iPad eller mobil under vann. Foto: Gjensidige

Voll forteller også om en kunde som meldte en skade på en iPad som var brukt til å filme med under vann. Det viste seg at ungenes plan om å pakke den inn i en brødpose ikke holdt vannet ute. En annen mistenkte reven for tyveri av en joggesko og en uheldig ung herremann mistet den nye dronen sin da den ble angrepet av en gås.

Ellers mottar Gjensidige flere saker der kunder søker erstatning på grunn av at hotellet ligger langt vekk fra strand og sjø eller mangler basseng. Noen mener det var for varmt eller for kaldt. En annen kunde ville ha deler av ferien dekket på reiseforsikringen siden det var mange støyende barn ved bassenget. Han mente dette hadde ødelagt deler av ferien.

– Ved siden av pass, billetter og godt humør er det uansett viktig at reiseforsikringen er i orden før avreise. Det er kanskje den beste garantien for en trygg og god ferie, avslutter Voll.

Morsomme krav og historier fra Gjensidige

Flamingo på avveie

Kunde hadde investert i en megastor oppblåsbar flamingo-flåte. Stor stas for liten og stor, men plutselig var den borte. Eier tror at noen har lekt med tauet som festen den til brygga. Slike oppblåsbare figurer veier lite og er et lett bytte for vind og strøm. Det ble søkt etter flamingoen i hele området uten hell, og eier regner med at den har forlatt redet – for alltid.

Dårlig investering: Flamingoen var tydeligvis trekkfugl og valgte å forlate redet tidligere enn eier hadde regnet med. Foto: Gjensidige

Filmet under vann

Noen barn ville filme og dokumentere livet under vann ved fjæresteinene. De pakket en iPad inn i en brødpose og filmet i vei. Problemet var at posen ikke var tett og resulterte i at iPaden druknet i alt vannet og ble ødelagt.

Motstander av munnbind

En familie som skulle på ferie i sommer ble rett før avreise gjort oppmerksom på at de måtte bruke munnbind på flyet. Dette var helt uaktuelt og de ville kansellere reisen, noe de ikke fikk lov til. De nektet å reise og sendte kravet til Gjensidige. Reisen var bestilt på et tidsrom med reiseråd og motstand mot munnbind ble ikke dekket av reiseforsikringen. Reisen var i tillegg kjøpt på kreditt slik at det ble en svært kostbar «fornøyelse» for familien.

En hund etter briller

Foto: Gjensidige

En ung mann var på besøk hos kjæresten sin. Om morgenen ble vår kunde fortalt av kjæresten at hunden hadde spist opp brillene hennes. I skademeldingen het det seg: «Det har gått bra med hunden. Brillene var av merket Gucci, og hunden hadde tross alt fått seg et herremåltid.»

På kanten

Kunden skrev til oss: «Veps hadde bygd bol inni og ødela en gjenstand (Womanizer-leketøy for voksne).» Kanskje litt på kanten, men likevel en morsom historie. Skaden ble ikke erstattet da reiseforsikringen ikke dekker skadeverk utført av insekter.

Drone angrepet av gås

«Jeg var på fjelltur hvor jeg hadde med min drone. Jeg fløy for å ta bilder av meg selv på tur. Dronen ble angrepet av en gås og havnet i vannet. Dronen sank til bunnen av vannet. Håper dere dekker tapet av dronen.»

En rev etter Nike

«Et par joggesko av typen Nike Air Max stod utenfor campingvogna vår i sommer. Om natten forsvant den ene skoen. Kundens teori er at en rev har tatt skoen siden det kun var den ene som var borte og de holdt til like ved skogen.»