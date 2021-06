Elsyklene blir mer populære for hvert år som går, og coronapandemien har fått enda flere opp på sykkelsetet. Rekkevidden blir bedre og bedre, og konstruksjonen av syklene er mer stabil enn før. I en ny, stor test gjennomført av NAF i samarbeid med Testfakta klarte ikke fire av syv sykler bremsetesten.

– Bremsene er underdimensjonert på flere sykler , skriver NAF i en pressemelding.

Det finnes ulike typer bremser for sykler, og skivebremser skal være de som gir best bremseeffekt. Tre av syklene som ikke klarte bremsetesten, har skivebremser både foran og bak. Den siste har skivebremser foran og navbrems bak.

– Det virker som produsentene har underdimensjonert bremsene. Årsaken til det vet vi ikke, men det er ikke bra, sier Sødal.

I bremsetesten ble bremsene testet opp mot maksimal vekt syklene er bygd for. Maksimalvekten er: Sykkelens vekt + syklistens vekt + last.

Syklene fra Biltema, Winora og Giant klarte ikke bremsetesten.

Elsykkelen fra Giant har en oppgitt maksvekt på 156 kilo, men bremsene klarte bare 109 kilo. Winora sin elsykkel lå også et stykke bak maksvekten; bremsene klarte 117 kilo, mens oppgitt maksvekt er 130 kilo. Biltemas elsykkel klarte nesten bremsetesten, men de sviktet to kilo under maksvekten.

– Selv med dårlig score på bremsetesten kom sykkelen fra Giant på andreplass i testen. Det er skuffende at en ellers god elsykkel har for dårlige bremser til å takle en nødssituasjon, mener Nils Sødal.

– Dette håper vi produsenten gjør noe med, fortsetter han.

Aller dårligst gjorde sykkelen fra Crescent det, men den selges ikke i Norge. Der sviktet bremsene allerede på 77 kilo. Sykkelen veier 22 kilo, så der må man være en lettvekter om man skal stole på bremsene.

Elsykkeltesten er gjennomført av NAF i samarbeid med Testfakta. De syv elsyklene i testen selges i Norge og Sverige. Du kan se hele testen hos NAF her.