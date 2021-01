Tryg Forsikring: Fire av ti planlegger utenlandsferie

– Vi merker at det er en økende reiselyst blant nordmenn, noe denne spørreundersøkelsen bekrefter, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Ifølge undersøkelsen, som ble gjennomført av YouGov i romjulen, er andelen som planlegger ferie størst blant menn, med 49 prosent. Geografisk er andelen høyest i Oslo hvor 58 prosent planlegger utenlandsferie, mens den er lavest i Trøndelag og Nord-Norge med 37 prosent.

Brandeggen tror reiseoptimismen skyldes at coronavaksiner er på plass og at den blir mer tilgjengelig fremover.

Likevel fraråder han folk fra å kjøpe ferieturer til røde land, i håp om at de blir grønne.

– Samtlige land i Europa er per dags dato røde, og bestiller du en reise til et land mens dette er rødt, fraskriver du deg all avbestillingsdekning uansett når du skal reise, sier han.

Til tross for reiseoptimismen, viser også undersøkelsen at 64 prosent svarte nei på spørsmål om de tror smittefaren er over i Norge til sommeren.

Det var totalt 1.006 som deltok i undersøkelsen, i alderen 18+ år.