Det nyetablerte flyselskapet skal lansere navn og profil lørdag kveld, skriver Finansavisen.

Siden nyheten i oktober om at flyveteranen ville gå i konkurranse med de øvrige aktørene i det sterkt koronapregede luftfartsmarkedet, har det vært stille rundt satsingen. Nå er imidlertid konsernledelse ansatt, med Tonje Wikstrøm Frislid som toppsjef og det er besluttet at det nye flyselskapet skal ha sin hovedbase på Oslo lufthavn. Videre er det bestemt at det hovedsakelig er det norske markedet som skal være satsingsområdet.

Flyr regner med å være på vingene i første halvår neste år. Målet er å ta en del av det norske passasjermarkedet.

– For kundene må vi fremstå med et attraktivt tilbud og da vil det å ha lav kost være helt avgjørende, sier Erik G. Braathen til avisen.

En rekke tidligere toppledere fra kriserammede Norwegian er blitt ansatt i det nye flyselskapet, blant annet toppsjefen.

I oktober sa regjeringen nei til å støtte det nye flyselskapet og viste til de ordinære koronatiltakene for luftfarten. Dette har imidlertid ikke hatt noen konsekvenser for etableringen av selskapet