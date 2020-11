Internasjonal luftfart kan reddes med vaksinekrav

Positive nyheter om utviklingen av vaksiner mot coronaviruset gir flybransjen håp om å kunne gjenoppta den internasjonale flytrafikken neste år.

Sjefen for Australias største flyselskap, Qantas, sier at når en vaksine er allment tilgjengelig, vil de trolig kreve at passasjerer er vaksinerte før de kan reise til utlandet eller lande i Australia.

Qantas-sjef Alan Joyce sier han har snakket med kolleger i andre flyselskaper rundt om i verden om muligheten for et «vaksinasjonspass» for internasjonale reisende.

Også Sør-Koreas største flyselskap har en lignende melding. Jill Chung, talsperson for Korean Air, sier det er en reell mulighet for at flyselskaper vil kreve at passasjerer blir vaksinert, siden myndighetene sannsynligvis vil kreve vaksinasjoner som en betingelse for å oppheve karantene for nyankomne.