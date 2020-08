De beste «dingsene» å ha med på tur

Artikkelen inneholder annonselenker.

Bærbar dusj til 549 kr

Outlust campingdusj kr 549.

Det er lov å like camping- og villmarksliv, og samtidig sette pris på en dusj. Denne smarte dusjen, lar deg dusje selv når du er ute på eventyr. Den bærbare dusjen har en batteridrevet pumpe som du senker ned i en vannkilde. Det kan være alt fra en brusende bekk til en bøtte med vann. Heng den medfølgende kroken i for eksempel et tre, fest dusjhodet til kroken, og så er det bare å dusje i vei!

Her får du tak i Oulust campingdusj.

Gjør teltturen til et ninja-eventyr for store og små. Heng opp klatrenett, liner og stiger mellom trærne i skogen til en morsom hinderløype. Super aktivitet ute i det fri. Avhengig av hvor høyt du monterer linen kan du tilpasse utfordringen til både små og store klatrere, og ulike tilbehør kan kjøpes til hovedpakken.

Her får du tak i klatrebanen.

Har du mulighet til å vaske klær og håndklær ute på tur, trenger du heller ikke ha med deg så mye i sekken. Denne vaskeposen inneholder et mykt vaskebrett som gjør det enkelt å vaske klær ute i naturen. Legg i klær, vann og vaskemiddel. Skrubb et par minutter, og du har rene klær. Husk å bruke økologisk vaskemiddel dersom du skal tømme ut det skitne vannet i naturen og å holde det langt borte fra vannkilder.

The Scrubba bærbare vaskemaskin får du kjøpt her.

Sov ute i naturen i hengekøye uten å bli spist opp av myggen. Denne pakken inneholder et komplett hengekøyesett med myggnett og oppheng. Den veier bare 700 gram, men tåler en belastning opptil 200 kilo.

Hengekøyen får du kjøpt her.

Vepsen kan fort bli plagsom både på terrassen hjemme, og ute på tur. Men visste du at du kan skremme bort vepsen fra der du sitter, uten å bruke gift eller slå vepsen ihjel? Veps er territoriale, og vepseskremselet er spesiallaget for å se ut som et vepsebol. Hvis vepsen ser noe som ligner et vepsebol, flyr de ikke dit, for de vil ikke yppe til bråk.

Vepseskremslet får du kjøpt her.

Førstemann til å slå opp teltet! Med et popup-telt skjer det på sekunder. Teltet har en glassfiberramme som gir det både stabilitet og fleksibilitet, samtidig som teltet blir superenkelt å montere. Inne er det soveplass til inntil fire personer, og teltet er utstyrt med to myggnett-dekkede vinduer i sidene for en uslåelig utsikt.

Outlust popup-telt får du kjøpt her.

Naturen har godt av litt mindre søppel. Men når du ikke har mulighet til å bruke en gjenbruksgrill, er dette et godt alternativ. Eco Grill blir merkbart varmere enn vanlige engangsgriller og holder også lenger på varmen, men er akkurat like enkel å bruke. Den er fremstilt av or og er derfor enkelt nedbrytbar i naturen. Du overlater den rett og slett til økosystemet når den har sluknet, og det er på tide å sette punktum for utflukten.

Her får du kjøpt Eco Grill.

Ikke et vondt ord om den gode, gamle kjølebagen. Men veldig enkel å få den med seg er den ikke. Så en kjøleryggsekk er lurt å investere i om du ikke skal bære deg ihjel. Denne sekken er romslig, med et stort kjølerom som holder maten kjølig i flere timer. Som et morsomt, praktisk tillegg har sekken også innebygd flaskeåpner.

Kjøleryggsekken finner du her.

Det er klart du må ha med litt ekstra strømt til mobilen når du er på tur. Med denne trådløse powerbanken, trenger du ikke ta med usb-kabelen til mobilen. Den lader nemlig trådløst ved at du legger mobilen oppå powerbanken. Powerbanken passer til alle Qi-kompatible smarttelefoner. Batteriet gir telefonen din full tank 2-3 ganger.

Vooni trådløse powerbank får du kjøpt her.

Lys opp, få has på plagsomme insekter og lad telefonen med denne campinglykten. Lykten sørger for kraftig lys ved hjelp av LED-lamper. Lyset kan dimmes og fungerer like fint til nattlige spaserturer som til å ligge å lese i hengekøyen. På baksiden av lykten sitter nødladerkontakten der du kan lade mobilen og annet utstyr som kobles til med USB. Campinglykten er utstyrt med ultrafiolett lys og en vifte. Lyset lokker til seg insektene, og viften suger dem inn og lufttørker dem. Dermed slipper du å bli spist opp av mygg.

Campinglykten får du kjøpt her.

Ligg mykt ute i naturen med dette oppblåsbare liggeunderlaget. Liggeunderlaget pumpes opp med den innebygde pumpen på 30 sekunder.

Liggeunderlaget får du kjøpt her.