Italiensk ferieby gjør endringer: – Som å laste bomber om bord

Italia er et av de hardest rammede landene av coronaviruset. Til nå har pandemien kostet over 35.000 italienere livet.

Et populært reisemål for nordmenn og andre turister er kanalbyen Venezia. Byens mange gondoler er et av de mest kjente turistattraksjonene Italia har å by på.

Hvert år strømmer rundt 30 millioner turister inn i Venezias bykjerne for å oppleve flott arkitektur, matopplevelser og de vakre gondolene i byens mange kanaler.

Men en uventet utvikling gjør at det nå gjøres endringer i gondol-bransjen.

– Veier mer

Ifølge CNN vil kapasiteten i hver gondol senkes fra seks til fem passasjerer. Endringen skjer ikke på grunn av coronarestriksjoner, men som følge av at turistene har blitt stadig tykkere.

– I løpet av de siste ti årene har turister begynt å veie mer – og istedenfor å få dem til å gå på vekten før de går om bord, begrenser vi antallet passasjerer, sier Andrea Balbi, president for Venezias gondolforening, til nyhetskanalen.

ULOVLIG: Det vil ikke lenger være mulig å være seks passasjerer i gondolene i Venezia. Dette bildet er fra januar i år. Foto: Manuel Silvestri / Reuters

Han legger samtidig til at mange av gondolene i utgangspunktet er bygd for fem passasjerer, og at man dermed har kjørt med overlast i lang tid. Større gondoler reduserer antallet fra 14 til 12 passasjerer.

– I motsetning til en heis, hvor man får beskjed om hvor mye vekt eller hvor mange personer den tåler, har vi ikke mulighet til å veie folk. Derfor reduserte vi antall passasjerer, sier Balbi til The Guardian.

– Farlig

Heller ikke Raoul Roveratto, fagforeningsleder for gondolførere med lite erfaring, legger skjul på at overvektige passasjerer er et problem. I et intervju med italienske La Repubblica legger han ikke noe i mellom i sin omtale av turistene.

– Fra enkelte land er det som å laste bomber om bord, og når båten er fullastet synker skroget og vannet kommer inn, sier han.

Gondoler som har tatt inn vann gjør det vanskeligere å manøvrere seg gjennom Venezias trange og trafikkerte kanaler.

– Det er farlig å kjøre med et halvt tonn kjøtt om bord, sier Rovarotto til den italienske avisen.

KRYSTALLKLART: Nå kan turister oppleve krystallklart vann i kanalene i Venezia. Her fraRialtobroen som krysser Canal Grande. Det er den eldste broen som krysser kanalen. Foto: Andrea Pattaro / AFP

Krystallklart vann etter corona

I mars ble hoteller, restauranter og kafeer i den populære kanalbyen stengt som følge av coronapandemien. Det hadde drastisk effekt på de normalt så forurensende kanalene i byen.

Etter bare en måned, uten søppel og båttrafikk, fikk kanalene helt klart vann. Bilder på sosiale medier viste at fisker hadde inntatt kanalene.

Bilder frigitt fra Den europeiske romfartsorganisasjon viste de store endringene i vannet og båttrafikken i kanalene og rundt byen.