Cirka hver 14. dag vil det bli gjort en ny vurdering av Folkehelseinstiuttet om hvilke land som oppfyller de nye kriteriene.

I Sverige kan nordmenn fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Det er kun seks andre land i EU/EØS/Schengen-området der reiser fortsatt vil medføre innreisekarantene når man kommer tilbake til Norge. Det gjelder Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania og Ungarn.

- De som velger å reise må sette seg godt inn i restriksjoner, smittevernregler og anbefalinger i det landet de skal reise til. De må også være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikke i en normalsituasjon og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fakta om FHIs vurdering av røde og grønne land Grønne land * Belgia * Kypros * Tsjekkia * Estland * Frankrike * Tyskland * Hellas * Irland * Italia * Latvia * Litauen * Malta * Nederland * Polen * Slovakia * Slovenia * Spania * Storbritannia * Sveits * Østerrike * Finland * Danmark * Island * Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige. Røde land * Bulgaria * Kroatia * Ungarn * Luxembourg * Portugal * Romania * Sverige bortsett fra Blekinge, Kronoberg og Skåne. Kilde: Folkehelseinstituttet

Åpner for svenske regioner

I Sverige kan nordmenn fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg. Reiser til resten av landet vil fortsatt medføre karantenekrav ved retur til Norge.

Oversikten over landene i Europa som nå er på Folkehelseinstituttets grønne og røde liste, etter at den ble oppdatert 10. juli. Foto: FHI

Men for Västra Götaland, som mange nordmenn med hytte har interesse av å reise til, er fortsatt rødt, så den svenske feriedrømmen har fremdeles ikke gått i oppfyllelse for mange.

Dette gjelder også handelsnæringen i Strömstad-området, som har slitt de siste månedene.

Tyske turister får komme

At regjeringen har åpnet for turister fra Tyskland, er særlig kjærkomment for det norske reiselivet, som har slitt i forbindelse med nedstengning og restriksjoner de siste månedene.

Tyskland og Nederland er blant de viktigste markedene for norsk reiselivsnæring, og i fjor sommer tilbrakte turister fra disse to landene rundt 2 millioner døgn på norske hoteller, campingplasser og vandrerhjem.

Reaksjoner: NHO Reiseliv: – Steg tilbake fra kanten av stupet

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at åpningen er godt nytt for reiselivsnæringen, som har vært spesielt hardt rammet av reiserestriksjonene under coronakrisen.

– Nå kan reiselivsbedrifter over hele landet ta imot gjester fra en rekke land i Europa igjen. Åpningen vil gi større inntekter til bedriftene og få flere tilbake i jobb, sier hun.

Bosted gjelder

Siden 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det har også vært innført reiserestriksjoner for borgere fra andre land til Norge. For norske borgere som har vært i utlandet, har det vært et krav om karantene i ti dager ved hjemkomst.

I sin pressemelding presiserer Utenriksdepartementet at det er bosted, ikke statsborgerskap som er avgjørende. En amerikaner bosatt i Italia vil altså kunne komme til Norge uten karantenekrav, mens en italiener bosatt i USA ikke vil kunne gjøre det, med mindre de oppfyller andre innreiseregler, som de nye kjærestereglene.

FHI: – Vi må være forberedt på en liten smitteøkning

Når vi åpner grensene mot flere land, må vi være forberedt på en liten økning i smitten i det norske samfunnet, understreker FHIs Frode Forland.

– Vi har alle et ansvar for at økningen i smittespredningen blir minst mulig, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på fredagens pressekonferanse om endring i reiserådene.

Forland ber Norges befolkning fortsette den felles innsatsen for å begrense smittespredningen som har foregått gjennom våren.

Nakstad: Får karantene om landet «skifter farge»

Er man i et land som går fra grønt til rødt, må man i karantene når man kommer hjem, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Du er kanskje på en ukes tur, og å komme seg hjem på timen blir vanskelig. Men når du kommer hjem, må du i karantene fordi landet har blitt rødt, sa han på regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å oppdatere reisekartet minst hver 14. dag.

– Sånne situasjoner kan oppstå. Noen land kan gå fra grønt til rødt på mindre enn 14 dager, sa fagdirektør Frode Forland ved FHI på pressekonferansen.

– Vi vil gjøre en fullstendig gjennomgang hver 14 dag, og så vil vi ta hensyn til særskilte situasjoner på ukesbasis, sa han videre.

Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk

Fra 15. juli åpnes det for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et kjæresteforhold i Norge.

Det gis imidlertid ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven, opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på pressekonferansen fredag ettermiddag.

– Regjeringen forsøker hele tiden å finne riktig balanse mellom smittevern og åpning. Når smittesituasjonen er som den er i Norge, gir det oss mulighet til å åpne opp litt mer. Når vi ser at innreiserestriksjonene som er innført på grunn av coronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt, er jeg glad for at vi nå kan gjøre ytterligere lempinger for land utenfor EU og EØS, sa Mæland.

Retten til innreise for utlendinger som skal flytte til Norge som følge av familieinnvandring, blir fullt ut gjeninnført.

Mæland understreker at karantenereglene fortsatt gjelder for familiemedlemmer og kjærester.