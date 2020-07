Reiseselskaper forventer at Norge følger Finlands reiseråd-eksempel

Klokken 12 holder regjeringen en pressekonferanse, hvor det vil bli klart hvilke land i EØS- og Schengen-området nordmenn kan reise til uten å få ti dagers karantene ved hjemkomst.

– Vi venter i spenning, men vi har en forventning om at det åpnes opp. Senest onsdag bekreftet Finland at de gjør det, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren i TUI til NTB.

Bakgrunn: Fredag faller dommen over røde og grønne land

Mandag åpner vårt naboland i øst grensen for reisende fra Schengen-landene Belgia, Hellas, Italia, Liechtenstein, Malta, Nederland, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Videre åpnes det for innreise fra EU-medlemmene Irland og Kypros, samt Andorra, San Marino og Vatikanet.

Økt aktivitet

Finland krever at tallet på nye smittede i landene som det åpnes for, ikke overstiger åtte per 100.000 innbyggere. I Norge, hvor det er opplyst om seks kriterier, er kravet at tallet på nye smittede ikke overstiger 20 per 100.000 innbyggere i uka.

Aspengren forteller at TUI ser økt aktivitet på nettsiden, og i forrige uke hadde de en vekst i salget av turer på 48 prosent sammenlignet med uken før.

– Det er viktig å huske at dette er relative tall. Vi er langt unna en normal sommer. Vi skal ha to avganger i uken nå i juli, sammenlignet med flere titalls hver eneste dag i en normal julimåned, sier hun.

De to destinasjonene der TUI foreløpig har startet billettsalget, er Rhodos og Kreta i Hellas. Flyene til Rhodos er allerede fullbooket, mens flyene til Kreta har rundt 70 prosent belegg. Videre ser reisearrangøren interesse for Spania utover høsten og vinteren.

Apollo med Hellas-reiser

Fra 17. og 26. juli er reiseselskapet Apollo i gang med flygninger til Kreta og Rhodos, og etter planen starter selskapet med turer til Kroatia og Kypros fra 21. august, dersom det ikke foreligger reiseråd fra UD.

Reisen til Kreta fredag om én uke er så godt som utsolgt, opplyser administrerende direktør Erik Haug i Apollo til NTB.

– Vi håper at Hellas, Kroatia og Kypros står på listen over land regjeringen presenterer. Vi ser at spesielt Hellas i tillegg til en del andre reisemål rundt Middelhavet har lik eller mindre smitte enn Norge, sier han.

Ving ser økt etterspørsel

Også Ving har opplevd økt etterspørsel i sommerukene, men de har foreløpig ikke satt opp noen turer fra Norge til Syden-destinasjoner i sommer, forteller kommunikasjonssjef i Vinggruppen Fredrik Henriksson til NTB.

– Det vi ser, er økt etterspørsel etter turer i høst og vinter, samt til neste sommer. Der ser vi en dobling, sier han.

I Sverige og Danmark kommer turoperatøren i gang med reiser til destinasjonene Rhodos og Kreta i Hellas, Kroatia og Mallorca i Spania fra 25. juli. Om norske myndigheter åpner for reiser til flere land, så vil Ving vurdere å sette opp turer også fra Norge i sommer.

– Vi følger de norske rådene. Kommer det noe nytt der, så vil vi komme tilbake til når vi kommer i gang, sier Henriksson.

Kan møte svensker på hotellet

Sverige og Storbritannia er blant landene som tidligere har åpnet for reiser til Hellas og flere andre typiske ferieland i Europa.

Tidligere i sommer har flere fly fra Sverige til Hellas stoppet, men fra 15. juli åpnes det igjen.

Så selv om Sverige etter pressekonferansen fredag fortsatt skulle bli ett av landene som nordmenn fortsatt ikke kan reise til uten karantene, så kan man støte på «söta bror» på Kreta og Rhodos.

– Man kan møte folk fra ulike andre land. Vi skiller ikke på det. Det kan være svensker på hotellet ditt, det kan også være briter og italienere. Men de samme reglene gjelder for dem: Er man syk, skal man ikke reise, sier Nora Aspengren i TUI.