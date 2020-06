Slutt med tomme seter for flyselskapene

Det vil være opp til flyselskapene selv om de vil at deres kunder skal bruke munnbind på innenlandsreiser, men myndighetene innfører ikke noe regelverk. NRK meldte tidligere i dag at det ville bli innført krav om munnbind også i Norge.

På utenlandsreiser gjelder regelverket til Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået (Easa). Her kan det i noen tilfeller være krav om bruk av munnbind, opplyser samferdselsdepartementet.

Nå blir det slutt på at midtsetene må være ledige på norske fly fremover. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Trygt å fly

Her i landet har det vært krav om tomme midtseter siden 28. april.

– Nå justerer vi vår veileder i tråd med internasjonale anbefalinger. Dette gjør vi under forutsetning av at avstandsanbefalingene og de øvrige grunnleggende smittevernrådene følges overalt ellers under reisen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Hareide understreker at det er veldig god aircondition på flyene, og at det vil være trygt å fly selv om det ikke lenger vil være krav om et ledig midtsete.

Flyselskapene avgjør

Bruk av munnbind blir heller ikke en del av myndighetenes råd nå. Det kan flyselskapene avgjøre selv, sier helseminister Bent Høie.

– Luftfartsbransjen er en internasjonal bransje, og vi er nå i en fase der vi gradvis åpner opp og trapper ned på tiltakene. Vi mener at blokkering av midtsete over tid kan være såpass utfordrende for luftfartsbransjen, at vi med den smittesituasjonen vi nå har, kan lempe på dette og fremdeles ha kontroll på smittespredningen, sier Høie.