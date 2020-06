Østerrike forbyr flybilletter på billigsalg

Superbillige flybilletter undergraver klimapolitikk og levelige lønnsstandarder, påpeker Leonore Gewessler, klimaminister i Østerrikes blågrønne koalisjonsregjering.

Mandag kunngjorde hun at det vil bli satt en minstepris på 40 euro for en flybillett. I tillegg kommer en flyavgift på 30 euro for flydistanser som er kortere enn 350 kilometer.

Det vil også bli forbudt med flyreiser som varer inntil tre timer dersom det finnes togforbindelser på samme distanse som bruker kortere tid.

– Vi blir et foregangsland med dette, sa Gewessler, som representerer De grønne.