Byen som ikke finnes ble turistattraksjon

I 2008 dukket landsbyen Argleton village i det vestlige Lancashire opp på Google, komplett med værmelding, arbeidsformidling og en eiendomsmegler som averterte hus til salgs. Argleton forsvant to år senere. Der den skulle ha ligget var det bare, og er det fortsatt, en fuktig åker midt i ingensteds. Selv om Google aldri innrømmet å ha skapt byen var den en spøkelsesby, lagt ut som en felle.

Innen kartmaking legger man av og til ut åte for plagiatører i form av falske veier eller stedsnavn, kjent som «felleveier» eller «papirbyer». For enkelte, som Lye Close eller Noereal Road ligger det et hint i navnet. (En virkelig gate i Cardiff som fungerte som en slik «fellevei» i en episode av Dr Who fra 2014, kan på sin side være verdens eneste fiktive fiktive gate).