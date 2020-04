Avinor: Flytrafikken er redusert med rundt 95 prosent

– Flytrafikken er den siste tiden redusert med rundt 95 prosent, og påsken er ikke noe unntak, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Reiserestriksjonene i forbindelse med koronautbruddet, og at selskaper over hele verden har satt fly på bakken, gjorde også at mars ble en mye roligere måned på Avinors lufthavner enn normalt. I alt reiste 1.985.805 passasjerer til og fra lufthavnene i løpet av forrige måned, mot 4.524.449 passasjerer i samme måned i fjor. Det er en reduksjon på 56 prosent sammenlignet med i fjor.

– Konsekvensene for flytrafikken ble for alvor synlig et stykke ut i mars, noe som forklarer at nedgangen for måneden totalt er 56 prosent, sier Ulverud.

Antallet avganger og ankomster gikk ned med 30 prosent i mars, sammenlignet med i fjor. Reduksjonen er særlig stor for flygninger til og fra utlandet.

Fra januar til mars i år er antallet passasjerer redusert med 21 prosent, mens antallet flygninger gikk ned med 11 prosent.