Det er den engelskspråklige nettavisen The Local som i sin norske utgave omtaler en undersøkelse gjort av The Consumer Choice Center (CCC), The European Railway Station Index.

Den viser Oslo S kommer skikkelig dårlig ut blant Europas 50 største jernbanestasjoner - helt nede på en 45 plass av 50, med bare 61 poeng.

«Er Oslo S en av Europas verste jernbanestasjoner?» spør The Local sine norske lesere.

«Så hvor gikk det galt?»

CCC har undersøkt altså Europas 50 største jernbanestasjoner, og rangert dem ut fra ulike faktorer.

Blant disse er tilgjengelighet for funksjonshemmede, skilting, renslighet, hvor gode forbindelser det er til ulike reisemål, og hvor stor trengselen er på perrongene.

«Så hvor gikk det galt for den norske jernbanestasjonen?» spør The Local, og svarer selv at det ser ut til at Oslo S blant annet svikter på tilgjengeligheten for rullestolbrukere.

De kommer seg ut på perrongene, men det er for dårlig tilrettelagt når rullestolen skal inn i toget, mener CCC.

Tross alt rent

Oslo S får også dårlig score for å ha for få restauranter og butikker sammenlignet med andre jernbanestasjoner.

De er heller ikke på topp når det gjelder skilting til for eksempel toaletter. Stasjonen har mange skilter, men gjør ikke jobben:

– Det er skilter over hele stasjonen, men det betyr ikke at det er lett å finne fram, konkluderer kåringen.

Men rent, det er det i alle fall på Oslo S, mener CCC. Her scorer Oslo 100 prosent.

Og det er enda en ting å trøste seg med for Oslo S: Københavns stasjon på Nørrebro var enda verre, og havnet nest nederst.

Artikkelen er først publisert av Dagsavisen.