Virus-spøk tvang canadisk fly mot Jamaica til å snu

En talsmann for flyselskapet Westjet sier kabinpersonalet fulgte «alle protokoller for smittsomme sykdommer om bord, inkludert sekvestrering av et individ som kom med en ugrunnet påstand om coronaviruset».

Mannen skal ha reist seg opp omtrent midtveis i den fire timer lange flyturen og begynt å ta bilder av seg selv. Under fotoseansen skal han høylytt erklært at han hadde blitt smittet av viruset.

Personalet om bord ga mannen en maske og hansker, og beordret ham til å gå bak i flyet, som hadde 243 passasjerer om bord.

– Jeg tipper denne fyren tenkte at det var en morsom spøk, men det er bare kjemperart. Vi er veldig frustrerte, alle sammen. Det er utrolig egoistisk å ødelegge for 240 personer, sier Julie-Anne Broderick, som var om bord flyet, til kringkasteren CBC.

Politi og medisinsk personell møtte flyet ved landing i Toronto. Politiet i regionen har bekreftet at en 29 år gammel mann er pågrepet og vil bli rettsforfulgt for påfunnet.

Det nye coronaviruset har smittet mer enn 20.400 personer og tatt livet av 425, de aller fleste i Kina.