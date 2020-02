SAS stanser alle flyginger til Beijing og Shanghai

Flygingene til de to byene stanses i perioden fra og med fredag til 9. februar, opplyser flyselskapet torsdag.

SAS stopper i tillegg salg av billetter til Beijing og Shanghai fram til 29. februar.

– Avgjørelsen er tatt etter en helhetsvurdering og sikkerhetsvurderinger knyttet til våre reisende og vårt eget personell. Vi er i tett, løpende dialog med myndigheter, både Utenriksdepartementet og helsemyndigheter, og vi får god rådgivning fra kompetent hold, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

– Eskalerende

Den hittil ukjente typen coronavirus ble først påvist i den kinesiske millionbyen Wuhan i desember. I Kina har viruset tatt 170 liv, og over 7.000 mennesker er smittet.

Johansen sier at SAS opplever situasjonen som eskalerende og i løpende endring.

Selskapet, som flyr til Beijing og Shanghai fra København, føyer seg med torsdagens avgjørelse inn i rekken av selskaper som har innstilt ruter til Kina grunnet Wuhan-viruset.

Det tyske flyselskapet Lufthansa opplyste onsdag at de innstiller alle flyginger til Kina av samme grunn. Avgjørelsen omfatter også Lufthansas datterselskaper Swiss International Air Lines og Austrian Airlines.

Krisemøte

British Airways, EgyptAir og indonesiske Lion Air har også gitt beskjed om at de innstiller alle flyginger til og fra Kina. I tillegg har russiske Ural Airlines meldt at flere flyginger til Europa er innstilt.

Torsdag ettermiddag holder Verdens helseorganisasjon (WHO) et møte for å vurdere om virusutbruddet skal erklæres en internasjonal folkehelsekrise.

Sykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse, gi vanlige influensasymptomer eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang.