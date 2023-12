Fredag 15. desember ble skattekortet for 2024 klart, og Skatteetaten har lagt inn hva den tror du vil ha av inntekter og fradrag det kommende året. Antatt lønnsvekst sammenlignet med oktober 2023 er på 4,9 prosent.

Men skattekortet baseres på antagelser og estimater.

– Sjekk at lån og renter på gjeld i skattekortet stemmer med det du forventer å betale i løpet av 2024, sier Nina Schanke Funnemark, direktør i Skatteetaten, i en pressemelding.

– Det samme gjelder renteinntekter. Renter på lån og sparing påvirker skatten.

Feil antagelser

Den kraftige renteøkningen de seneste årene medfører også større rentefradrag.

Hvis du i 2022 hadde et banklån på 3 millioner kroner, betalte du sannsynligvis 78.000 kroner i renter, antar Skatteetaten.

For å ta hensyn til økningen i rentene vil skattekortet du har fått for 2024 vise at Skatteetaten har antatt at du vil få 163.020 kroner i renteutgifter.

Har du, eller har du nylig hatt fastrentelån, kan Skatteetatens antagelser bli helt feil.

– Vi har ikke innsyn i hvilke betingelser den enkelte har, opplyser seniorrådgiver Stig Flesland i Skatteetaten.

– Derfor er det spesielt viktig å sjekke rentene i skattekortet hvis du har fastrente.

Hvis du fikk bundet renten på et lavt nivå og har et stort lån, vil Skatteetaten tro at du har en langt høyere rente enn virkelig i 2024, og beregne et stort rentefradrag. Når skatteregningen for 2024 da skal gjøres opp, er det stor risiko for skattesmell, hvis da ikke skattekortet endres nå.

Type skattekort

Hvis du hadde fastrentelån med lav rente i 2022 og nå har langt høyere flytende rente, vil antatt fradrag være lavere enn virkelig fradrag.

Skatteetaten anbefaler at skattekortet sjekkes nå, men også at det sjekkes på nytt i løpet av 2024.

– I tillegg bør du endre skattekortet ditt i løpet av året hvis det skjer større endringer i livet ditt, som for eksempel at du blir pensjonist, at du tar opp mer lån, at du går opp eller ned i inntekt, mister jobben eller får barn, sier Flesland.

Mest vanlig for skatteytere er det å få et skattekort med tabelltrekk.

– Men personer med antatt fradrag over 190.000 kroner vil få et kort med prosenttrekk. Derfor er det, med økte rentefradrag, mange flere som vil få det i år enn som har hatt det tidligere, sier Flesland.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen