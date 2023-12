Ingen økning i misligholdte lån

Det er Finanstilsynet s oversikt over misligholdte lån og betalingsmislighold ved utgangen av september som viser i hvilken grad dyrtiden har fått effekt på folks og bedrifters betalingsevne.

Rapporten som ble lagt ut mandag viser at misligholdte lån utgjorde 1,3 prosent av det samlede utlånsvolumet til bankene. Dette er marginalt lavere enn på samme tid i fjor.

Samtidig er det enkelte næringer som sliter mer enn andre. Dette gjelder spesielt dem som er avhengig av husholdningenes konsum, som er redusert i takt med rentehevingene fra Norges Bank. Varehandelen, deler av tjenesteytingen og bygg og anlegg har opplevd en økning i antall konkursrammede bedrifter.

Omfanget av betalingsmislighold har steget noe.

Samlet var 1,2 prosent av bankenes utlån til personmarkedet innvilget ulike former for betalingslettelser som avdragsfrihet, rentefritak eller forlenget nedbetalingsplan.

– Til tross for at renteoppgangen har svekket den finansielle stillingen for mange personer og bedrifter, er andre indikatorer for kredittkvalitet i norske banker uendret eller forbedret det siste året, skriver Finanstilsynet.

Utlånsveksten for både personmarkedet og bedriftsmarkedet har derimot falt merkbart det siste året, viser oversikten.