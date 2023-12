Nå er det i flere banker mulig å binde innskuddsrenten i seks måneder eller ett år til minst fem prosent rente.

Det har ført til en kraftig tilstrømming av kunder, som til sammen har plassert flere milliarder kroner i fastrenteinnskudd.

Hos Pareto Bank er innskuddene med fastrente nesten doblet det seneste året, og banken hadde ved utgangen av oktober fastrenteinnskudd på 3,66 milliarder kroner fordel på 2366 avtaler.

– Det er tolv måneders avtaler til privatmarked som har høyest interesse hos oss for øyeblikket. Dette har vært en trend over en lengre periode, sier Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank.

– Vi opplever at interessen for å spare i bank naturlig nok har økt i takt med at markedsrenter og innskuddsrenter har økt som følge av at Norges Bank har satt opp styringsrenten. Flere og flere tenker at en plassering i bank på tolv måneder til for eksempel 5,10 prosent er en attraktiv investering med lav eller ingen risiko.

Pareto Bank har også 24 måneders binding med 4,5 prosent rente.

- Vi har sett at kundene ønsker kortere binding grunnet noe usikre tider, sier Camilla Leikvoll i Storebrand. Foto: Storebrand

Mest i fastrente

– Vi har over tid sett en økende interesse i fastrenter grunnet høyere renter og sikker avkastning, sier Camilla Leikvoll, leder for personmarkedet i Storebrand og adm. direktør i Storebrand Bank.

Storebrand tilbyr i dag fastrenteinnskudd med seks måneders binding til fem prosent rente.

– Vi har sett at kundene ønsker kortere binding grunnet noe usikre tider, og har derfor ønsket å komme kundene i møte på dette.

– For Storebrands del så ser vi at interessen for banksparing har økt jevnt og trutt i løpet av året, og det meste av veksten er knyttet til fastrenteinnskudd.

Av kvartalsrapporten for tredje kvartal 2023 går det frem at innskuddene fra kunder har økt fra 19,2 til 22,7 milliarder kroner det seneste året, en økning på over 18 prosent.

Snart toppen?

Mange angrer kanskje på at de ikke bandt renten på boliglånet mens det ennå var rimelig.

I september økte Norges Bank styringsrenten for 13. gang siden 2021, og denne er i dag på 4,25 prosent. Norges Bank signaliserte i november en ny økning i desember, men økonomens tro på en ny renteheving ha sunket gradvis de seneste ukene.

Torsdag er det nytt rentemøte i Norges Bank.

– Nå er det en forventning i markedet om at renten har nådd toppen. For de som vurderer fastrenteinnskudd, kan det altså være et gunstig tidspunkt nå, sier Cathrine Graff, pressesjef i Nordea.

Banken opplever stor pågang på fastrentekonti, og har hatt en tredobling i volum på fastrenteinnskudd det siste året.

– Vi ser generelt at kundene er blitt mye mer bevisste hva slags konto pengene deres står på. Antall kunder som har høyrentekonto er mer enn tredoblet det siste året, og mange kunder har flyttet hele eller deler av sine innskudd fra Bufferspar til høyrentekontoer, sier Graff.

Populært produkt

– Vi ser absolutt økt interesse, fastrenteinnskudd har blitt et svært populært produkt gjennom det siste året med en dobling av volumet på slike innskudd fra fjor, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB.

Aller høyest fastrente oppgitt på Finansportalen for ett års binding er det Bluestep som har, med 5,3 prosent rente.

Banken opplyser om at det har gitt en dobling av det totale innskuddet i faste innskuddsprodukter, og en tilsvarende økning når det gjelder antall kunder. Maksimalt innskudd hos Bluestep er 2 millioner kroner.

Fastrenteinnskudd med 1 års binding, utvalgte banker:

Bluestep 5,30 %

SpareBank 1 Østlandet 5,15%

Pareto Bank 5,10%

DNB 5.00 %

Noreda 5,00 %



Kilde: Finansportalen og bankene selv

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.