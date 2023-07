Bare 14 prosent av unge arbeidstagere foretrekker å jobbe fra kontoret, viser en kartlegging av unge i arbeidslivet, Young Professional Attraction Index (YPAI) fra Academic Work.

– Vi ser et ganske stort gap mellom hva unge ønsker seg og hva mange arbeidsgivere ønsker fra dem. Særlig for utviklere ser vi at majoriteten ønsker å kunne jobbe fra hjemmekontoret, mens de fleste arbeidsgivere tilsynelatende vil ha utviklerne på kontoret, sier Mats Furulund, adm. direktør i Academic Work.

Tre prosent av de unge svarer at de aldri ville akseptert en jobb som krever at de primært må være på kontoret.

Furulund mener at dette byr på utfordringer både for de unge selv og for bedriftene.

– De fleste opplever at det å jobbe fokusert fungerer best hjemme, men det forutsetter at du kjenner oppgavene dine. Mange unge har behov for veiledning og støtte, og det er ikke alltid like lett fra et fleksibelt arbeidssted. Det krever mer av lederne.

Sosialt

I undersøkelsen ble unge arbeidstagere spurt om hva en arbeidsgiver må tilby for at de skal ønske å jobbe primært fra kontoret.

Her svarer de fleste at et godt arbeidsmiljø er viktigst, etterfulgt av fleksibilitet og arbeidstid og gode og hyggelige kolleger.

– Det er et paradoks i at unge ønsker hjemmekontor, men også er mer opptatt av det sosiale, sier Furulund.

– Når de søker dette på kontoret, kan de også oppleve at de ikke får det de trenger, fordi mange er på hjemmekontor. Det er viktig at selskapet, gjennom ledelse, aktivt jobber for å skape en kultur som gjør det attraktivt å møtes.

Beliggenhet viktig

De unge har flere klare krav til en bedrift: 13 prosent mener at utstyret på kontoret må være bra, 12 prosent sier de ønsker seg et eget kontor, og 9 prosent ønsker at arbeidsgiver skal være tydelig på hvorfor rollen krever at man jobber fra kontoret.

16 prosent sier at den geografiske lokasjonen er avgjørende, mens 9 prosent ønsker seg økonomisk kompensasjon for transporten til kontoret.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.