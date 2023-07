Et klassisk spørsmål mange stiller seg er hvor mye penger man trenger å føle seg økonomisk trygg, og hva som må til for å føle seg rik.

Med det som bakteppe gjennomførte Bankrate en undersøkelse blant 2.500 amerikanere.

Bør tjene flere millioner kroner

Konklusjonen var at de måtte tjene 233.000 dollar i året for å føle seg økonomisk trygg og 483.000 dollar årlig for å føle seg rik eller for å oppnå økonomisk frihet, ifølge CNN. Oversatt til norske kroner følte de en økonomisk trygghet med en årslønn på 2,49 millioner mens de måtte tjene 5,26 millioner for å være rike.

Samtidig viser tall fra US Census Bureau at medianinntekten for en fulltidsansatt i USA var 56.473 dollar, eller 604.000 kroner, i 2021.

Hva som skal til for å føle seg økonomisk trygg vil selvfølgelig avhenge av din økonomiske situasjon, gjeldsgrad og kostnadene for å bo og leve i området du holder til.

En høy inntekt er heller ingen en garanti for økonomisk sikkerhet dersom du lever fra lønnsslipp til lønnsslipp og har en høy gjeld.

Flere bekymringfaktorer

I Bankrates undersøkelse sa hele 72 prosent av de spurte at de ikke føler seg økonomisk trygge, selv om 46 prosent av respondentene ga uttrykk for at de forventet å bli det en dag.

Samtidig trakk de frem følgende bekymringsfaktorer: Høy inflasjon (63 prosent), det økonomiske klimaet (48 prosent), utilstrekkelig nødsparing (42 prosent), for lite pensjonssparing (41 prosent), økte renter (36 prosent), lav lønn eller lav karrieremobilitet (33 prosent) og høy gjeld (26 prosent).

