– Det er flere grunner til dette, men hovedgrunnen er høyere renter på investeringer vi gjør i nettet og kraftig prisvekst i samfunnet ellers, seier administrerende direktør Rune Kiperberg i nettselskapet Linja til NRK.

Han forklarer videre at for deres kunder vil den økte nettleien bety et påslag på 24 kroner i måneden i gjennomsnitt, altså 288 kroner i året.

Nettselskapet BKK varsler at de vil øke nettleia med 12 prosent fra 1. juli. For deres gjennomsnittskunder, vil dette bety et påslag på 750 kroner i året for leiligheter og hele 2200 kroner for eneboliger.

Elvia AS er det største blant rundt 100 nettselskapet i landet, og leverer strøm til rundt 2 millioner kunder i Innlandet, Oslo og Viken. De øker ikke prisen fra 1. juli, men varsler at de trolig kommer til å gjøre det til høsten.