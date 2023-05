En ny undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at de færreste av oss setter opp budsjett. Dette til tross for at de fleste har fått mindre å rutte med det siste halvannet året.

De dårligste er de over 60 år, skriver Vi.no.

Nesten halvparten mener de ikke trenger budsjett

I aldersgruppen 30-50 år setter fire av ti opp budsjett. Dette er den «flinkeste» aldersgruppen.

– Dette er et høyt tall og det tyder på at mange tar grep om egen økonomi. Samtidig er det flere godt voksne som vi tror ville hatt nytte av bedre oversikt over privatøkonomien sin, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Til sammenligning er det nemlig bare 23 prosent i aldersgruppen 60+ som sier det samme.

13 prosent sier at de «fører budsjett i hodet», 47 prosent sier de ikke fører budsjett fordi de ikke trenger det, seks prosent sier de planlegger å begynne med det, to prosent sier at andre i husstanden gjør det og åtte prosent sier at de rett og slett ikke har tenkt på det.

Sjekk lån, forsikringer og abonnement

Forbrukerrådet oppfordrer nå eldre til å ta grep om egen økonomi og sette opp budsjett.

Ekstra bekymringsfullt er det at flere inkassobyrå har meldt om økning i inkasso hos nettopp aldersgruppen 60+.

– Det eksisterer mange skjulte pengetyver i hverdagen. Et budsjett vil ikke bare avdekke de små bandittene på kontoutskriften, det vil også i mange tilfeller gi motivasjon til å avstå fra de små fristelsene, som ved månedsslutt kan ende opp i store summer, sier Jensen til Vi.no.

Han anbefaler også å se nærmere på lånebetingelsene for de med lån. Andre tips er å sjekke forsikringene og abonnementene. Her kan det være mye penger å spare.