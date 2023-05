Full fart i boligmarkedet – flere unge sliter med å komme seg inn

Boligprisene steg med 1 prosent i april. Det er særlig unge førstegangskjøpere som nå sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, mener økonomer.

– Fra et stabilt høyt trykk gjennom vinteren på søknader om nye boliglån, har pågangen vært enda større etter påske. Dette tyder på at mange ønsker å være klare for et mulig vårslipp i markedet etter mange måneder med svært lavt tilbud av boliger til salgs, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, i en pressemelding.

Hun fastslår at det er stor pågang i markedet til tross for økte renter og levekostnader. Men førstegangskjøperne er mer forsiktige.

– De mange renteøkningene og fortsatt høye boligpriser ser ut til å gå hardest ut over mulighetene for de unge til å komme seg inn i boligmarkedet, sier hun.

40 dagers salgstid

Korrigert for sesongvariasjoner endte veksten på 0,7 prosent. Så langt i år har prisveksten vært på 6,8 prosent, og gjennomsnittlig omsetningstid er nå 40 dager, ned fra 42 dager i mars.

Rasket gikk det i Bergen med 22 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 71 dager.

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 5,2 prosent.

Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+10,4 prosent), Bergen (+7,9 prosent), og i Oslo (+6,2 prosent), viser tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene her til lands har nå steget fire måneder på rad og er nå kun 0,7 prosent lavere enn all time high-nivået fra mai i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

– Alvorlig bekymret

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) peker på at lite bygging av nye boliger driver prisene på bruktboliger opp. Disse bys ofte på av etablerte husholdninger som tåler renteøkninger. NEF-direktør direktør Carl O. Geving frykter en videre ubalanse mellom ny- og bruktboligmarkedet, som spesielt slår ut i pressområder som storbyene.

– NEF er alvorlig bekymret for hva som vil skje med tilbudssiden om 12–18 måneder når vi får full effekt av det lave nyboligsalget, sier han.

Erfaringen fra årene etter finanskrisen tilsier at det kan ta lang tid å øke byggevolumene til bærekraftige nivåer, påpeker han.

– Med høyere finansierings- og bokostnader frykter vi at relativt mange vil bli tvunget til å leie bolig til relativt høy pris i et presset leiemarked.

– Oppsiktsvekkende utvikling

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.594.966 kroner ved utgangen av april.

– Boligprisene steg kraftig i april etter en sterk utvikling også i mars. I lys av at styringsrenten nå er kommet opp på det høyeste nivået siden 2008 er utviklingen oppsiktsvekkende. Boligmarkedet er mindre rentesensitivt enn mange trodde, også vi, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han sier at selv om den svake kronen er uheldig for noen, slår det positivt ut for eksportindustrien og reiselivet. Det gir styrking av økonomien som i andre omgang gir fart i boligmarkedet.

Flere salg i år enn i fjor

Så langt i år er det solgt 29.294 boliger i Norge, noe som er 3,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 31.096 boliger i Norge, noe som er 0,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Selv om påsken i sin helhet falt i april i år, er omsetningen stor, og så langt i 2023 er volumet på nivå med årene før pandemien. Forstyrrelsene pandemien og den nye avhendingsloven skapte i boligmarkedet i første halvår 2022, er nå helt forbi, sier Lauridsen i Eiendom Norge.