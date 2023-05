– Det er ikke overraskende at nordmenn kommer til å bruke mer enn svenskene. Våre analyser viser at gjennomsnittslønnen i Norge er 43 prosent høyere enn i Sverige, sier daglig leder Christoffer Reina i Prisjakt i en pressemelding.

15.320 kroner er estimatet for hva gjennomsnittsnordmannen vil bruke på handel i neste kvartal. Dette er en økning på 30 prosent sammenlignet med første kvartal, og 28 prosent mer enn det som forventes å bli brukt i Sverige.

En gjennomsnittlig TV koster for eksempel i gjennomsnitt 11 prosent mer i Norge: 15.819,- norske kroner i Sverige og 17.508,- norske kroner i Norge.

Men tross økt budsjett og kjøpekraft mener Reina at utsikten til framtiden ikke er utelukkende positiv.

– Økt kjøpekraft er gode nyheter for handelen, men inflasjonen skaper utfordringer for butikkene. For eksempel økte inflasjonen for klær og sko med 5,7 prosent i mars 2023, og mange kan få en ubehagelig overraskelse når renten øker i mai. Dette kan påvirke veksten midtveis i kvartalet, sier han.