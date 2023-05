DNB venter prisvekst når boligtallene legges fram

– Den positive trenden i markedet så langt i år fortsetter, og i storbyene er det mye folk på visning og raske salg. På de mest attraktive boligene i Oslo er det ikke uvanlig med godt over 20 interessenter og til dels hete budrunder, sier administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom i en pressemelding.

Hun venter en nominell prisvekst på rundt 0,8-1,0 prosent i april når tallene fra Eiendom Norge presenteres torsdag formiddag.

I mars steg boligprisene i Norge med 1,2 prosent, og med høy aktivitet i markedet i april kryper boligprisene oppover også denne måneden, tror Sørestrand-Hansen.

I meldingen opplyser DNB Eiendom at noe av forklaringen på den høye aktiviteten den siste tiden, er at antall boliger til salgs i storbyene er lavere enn normalt på denne tiden av året. Samtidig har den langdryge vinteren sørget for at vårslippet har latt vente på seg.