– Jeg tror Norges Bank vil sette opp renta med 0,25 prosentpoeng, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 til NTB.

I den analysen får hun støtte både fra sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank og seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Dermed venter bankene en styringsrente på 3,25 prosent, i tråd med det Norges Bank varslet i forbindelse med forrige rentemøte i mars.

Venter bekymring for kronekursen

– Men jeg tror også de vil varsle at de er bekymret for kronekursen. De kunne økt renta ytterligere, men velger å varsle først, sier Holvik.

Hun påpeker at den svenske Riksbanken valgte å varsle at Sverige kunne ha godt av en sterkere valutakurs under sitt rentemøte i forrige uke, og tror Norges Bank vil gjøre noe lignende.

Den norske kronen har svekket seg betraktelig mot verdens store valutaer det siste året. 3. mai 2022 skulle det 9,4 norske kroner til for å kjøpe en amerikansk dollar. Tirsdag 2. mai i år måtte det 10,8 kroner til. Enda verre står det til med eurokursen: fra 9,88 for et år siden til 11,87 tirsdag.

Lav kronekurs hjelper bedriftene

For mange nordmenn gjør den fallende kronekursen først og fremst at det er dyrere å reise utenlands. Den mest dramatiske virkningen er imidlertid at det er dyrere å importere varer – blant annet mat – til Norge.

Samtidig er en lav kronekurs gode nyheter for eksportbedrifter, ettersom det gjør norske varer billigere for utenlandske kunder.

Ris bak speilet

Holvik mener en viktig del av utfordringen er at den norske styringsrenta fortsatt ligger lavere enn mange norske konkurrentland. Den europeiske sentralbanken (ESB) hevet styringsrenta til 3,5 prosent i mars, og i USA ligger den på hele 5 prosent foran onsdagens rentebeslutning. I tillegg er altså renten det eneste virkemiddelet Norges Bank har for å begrense inflasjonen, sier Holvik.

– De kan i tillegg si at hvis andre deler av den økonomiske politikken bidrar, trenger de ikke sette renta så høyt som de ellers ville gjort. Det var det tidligere sentralbanksjef Svein Gjerdrem kalte å være riset bak speilet.

Mange årsaker til kronekursfallet

Jullum i Danske Bank påpeker at et kvart prosentpoengs heving betyr at det meste har gått som ventet med norsk økonomi. Unntakene er inflasjonen og kronekursen.

– Men det er mange årsaker til kronekursfallet. Forskjellen i styringsrenter er en av dem, sier han til NTB.

Han forklarer at forskjellen i såkalt toårsrente, som man ofte bruker som målestokk i bankene, har gått i Norges favør de siste par ukene. Likevel har kronen falt videre.

– De vil bli nødt til å adressere problemet før eller siden. Det er jo like viktig hva man sier om utviklingen framover som hva man gjør med renta nå, sier Jullum.