PRIVATØKONOMI:Ved utleie av egen fritidsbolig er de første 10.000 kronene i leieinntekt skattefrie.

Av inntekter over 10.000 kroner er 85 prosent av leieinntektene skattepliktige som kapitalinntekt, det vil si med 22 prosent skatt.

Med en leiepris på 30.000 kroner i uken i seks uker, altså 180.000 kroner, innebærer det en skatteregning på 31.790 kroner, altså en skatt på 17,7 prosent.

Kan du få en leieinntekt på 50.000 kroner i uken, og leier ut i like lenge, blir skatteregningen på 54.230 kroner, og netto leieinntekter på 245.770 kroner, før kostnader til strøm og vedlikehold.

Flere objekter

Eier du flere hytter, for eksempel en på fjellet og en ved sjøen, er de første 10.000 kroner i leieinntekter i året skattefrie for hver av dem.

At de første 10.000 kronene i leieinntekter er skattefrie gjelder også for andre objekter, som for eksempel en båt.

Det kan gjøre det mer lønnsomt for dem som har en feriebolig med en båt å leie ut de to objektene med to ulike kontrakter, selv om det er til samme person. Da blir samlet skatt lavere enn om båten er inkludert i hytteutleien, selv om prisen til leietageren er den samme.

Denne reglen gjelder dersom utleieobjektet er en hytte du selv benytter i rimelig utstrekning, og det ikke anses som en ren utleiehytte. En hytte som du ikke selv benytter skal derimot regnskapsbehandles, slik at faktiske leieinntekter er skattepliktige med fradrag for drifts- og vedlikeholdsutgifter.

Leie ut huset?

Noen velger også å leie ut sin helårsbolig til feriegjester, slik enkelte arendalitter gjør under Arendalsuka, med solid fortjeneste.

I et slik tilfelle vil inntekten være skattepliktig på samme måte som for utleie av fritidsbolig, etter sjablongmetode, så lenge leieforholdet er kortere enn 30 dager.

Leies hele boligen ut til én leietaker i mer enn 30 dager, regnes det som langtidsutleie, og da vil hele leieinntekten bli skattepliktig dersom den overstiger 20.000 kroner.