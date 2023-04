Denne artikkelen ble førstpublisert i Finansavisen.



PRIVATØKONOMI: – Det er ikke komplisert å få innskuddene sine tilbake, dersom Finansdepartementet skulle vedta å avvikle en bank under offentlig administrasjon, opplyser seniorrådgiver Kristine Ramnæs i Bankenes sikringsfond.

– Vi vil legge ut informasjon om hvordan du får tilbake pengene dine på nettsiden vår, i tillegg til å sende deg informasjonen direkte på e-post og tekstmelding.

Bankenes sikringsfond får informasjonen om kundene direkte fra den avviklede banken, og på organisasjonens nettside kan man enten logge inn på en digital utbetalingsløsning og overføre innskudd til en annen bank eller få tilsendt giro i posten.

Kristine Ramnæs, Seniorrådgiver i Bankenes sikringsfond. Foto: Bankenes sikringsfond

Maksimalt syv dager

– Det er et krav om at vi skal gjøre innskuddene tilgjengelig senest innen syv arbeidsdager, og våre tester viser at vi i de fleste tilfeller vil kunne gjennomføre utbetalingen på kortere tid, fortsetter Ramnæs.

– Dette gjelder innskudd som er innenfor dekningsgrensen på 2 millioner kroner. Innskudd som faller inn under den utvidete og ubegrensede dekningen for innskudd som følger av særlige livshendelser vil kunne ta noe lenger tid å utbetale.

Kunder med innskudd de mener faller inn under den utvidete dekningsordningen må imidlertid sende en søknad til Bankenes sikringsfond.

For denne type innskudd krever finansforetaksloven at søknaden behandles og pengene gjøres tilgjengelig innen tre måneder.

Fungerer i en krise

For øvrig presiserer Ramnæs at innskuddsgarantien også vil fungere i en situasjon med omfattende bankkollapser, en så kalt «systemkrise».

– Garanterte innskudd har svært god prioritet i boet til en avviklet bank, så Bankenes sikringsfond vil få tilbakebetalt alt eller svært mye av de utbetalte innskuddene, sier hun.

– Det betyr at innskuddsgarantifondet vil fylles opp igjen, og vil være i stand til å dekke nye innskuddskunder, hvis krisen utvides til å gjelde flere banker.

I tillegg har innskuddsgarantiordningen mulighet til å låne ytterligere midler, og til å kalle inn ekstra bidrag fra bankene.

Kan overføre innskudd

– Som et alternativ til utbetaling kan Bankenes sikringsfond bidra til at de garanterte innskuddene overføres til en annen bank, og det vil dermed ikke være behov for en utbetaling, sier seniorrådgiveren videre.

I en krisesituasjon er Bankenes sikringsfond uansett en del av myndighetenes samlede håndtering av bankene, påpeker hun.

– Tryggheten og tilgangen til kundenes innskudd vil alltid være en viktig del av vurderingen, når myndighetene bestemmer hvordan det er mest hensiktsmessig å håndtere en kriserammet bank, sier Ramnæs.

– Dersom konsekvensen av å avvikle banken er for stor, vil myndighetene kunne velge det som kalles å krisehåndtere banken. I så fall åpnes det for at banken kan drive kritiske funksjoner, som innskuddsvirksomheten, videre.