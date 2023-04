Hvor trygge er norske banker?

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



PRIVATØKONOMI:I løpet av en måned har de amerikanske bankene Silicon Valley Bank, Silvergate Capital og Signature Bank bukket under, mens svetsiske Credit Suisse ble solgt billig til rivalen UBS. Hendelsene skapte frykt blant både investorer og kunder om at også andre banker kunne være i faresonen.

– I Norge dekker Bankenes sikringsfond innskuddsbeløp opptil 2 millioner kroner per kunde per bank, men mange har større innskudd enn dette. Hva burde de eventuelt gjøre?

– Dersom du ønsker at bankinnskudd ut over 2 millioner kroner skal omfattes av innskuddsgarantien, kan du fordele innskuddene på flere banker, svarer seniorrådgiver Kristine Ramnæs i Bankenes sikringsfond

– Du må selv vurdere om det er mest hensiktsmessig for deg å fordele innskuddene eller beholde alle innskuddene i din hovedbank.

Analytiker Zilvinas Jusaitis i Norne Securities anbefaler at man sprer store innskudd over ulike banker, på samme måte som man diversifiserer en aksjeportefølje.

– Dette kan i hovedsak gjøres digitalt, og å flytte innskudd er praktisk talt gratis, påpeker han.

Kristine Ramnæs, Seniorrådgiver i Bankenes sikringsfond. Foto: Bankenes sikringsfond

Ikke nødvendigvis tapt

Ramnæs opplyser at dekningsbeløpet på 2 millioner kroner følger av norsk lov. Hun presiserer at innskudd over 2 millioner kroner og som ikke dekkes av garantiordningen ikke nødvendigvis er tapt, dersom banken avvikles.

– Kundene har da et krav i boet, og må derfor vente til bobehandlingen er avsluttet før de får svar på om overskytende beløp er dekket der, utdyper hun.

– Husk også at det er en utvidet og ubegrenset dekning for innskudd som kommer fra særlige livshendelser, for eksempel salg av bolig, arv eller forsikringsutbetaling.

Denne utvidede ordningen forutsetter imidlertid at innskuddskunden har fått beløpet inn på konto i løpet av de seneste 12 månedene.

Bankene er solide

– Hvordan får du en ide om hvilke banker som er tryggest for innskuddskunder, gitt at det tross innskuddsgarantien er enklest å unngå banker som kan kollapse?

– Norske banker er bunnsolide, og hendelsene i USA og Credit Suisse er ganske bankspesifikke tilfeller, svarer Nornes bankanalytiker.

– Det er vanskelig å si hvilke banker som er tryggest, ettersom vi ikke regner dette som en systemisk risiko for norske banker.

Når det er sagt, forteller Jusaitis at større banker har mer diversifiserte finansieringskilder og følgelig er mindre avhengige av innskudd – noe som innebærer at de er bedre rustet for en eventuell «bank run» enn en del små banker.

– I tillegg er tilgang til finansiering i finansmarkedet viktig, samt en sterk aksjonærbase, tilføyer han.

Analytiker Zilvinas Jusaitis i Norne Securities. Foto: Norne Securities

Tilgang på kapital

– Hva med bankaksjer? Hvilke har minst risiko?



– Dersom det er snakk om systemisk risiko i finanssektoren, ville korrelasjonen mellom de ulike bankene være svært høy, og du kan gå ut ifra at alle ville rammes mer eller mindre like mye i et tilfelle der innskudd trekkes ut i stor skala, svarer Jusaitis.

– Igjen ville banker med en sterk aksjonærbase og god tilgang til finansiering i finansmarkedet sannsynligvis klare seg best.

Små, ikke-børsnoterte banker ville på sin side ha større problemer med å hente inn egenkapital fra eksisterende og nye aksjonærer eller penger fra obligasjonsmarkedet.

Myndighetene hjelper

– Bankenes sikringsfond har bare rundt 20 milliarder kroner i likvide eiendeler, så det kan åpenbart ikke dekke alle innskudd i en større bankkrise. Burde norske innskuddskunder bekymre seg for dette?

– Historien viser at myndighetene har en tendens til å komme på banen under en bankkrise, for å roe ned innskuddskundene, investorene og markedene generelt, sier Jusaitis.

– På den andre siden er det usannsynlig at flere banker ville gå under samtidig, slik at hele innskuddsgarantifondet tømmes. Dersom det skulle skje, ville myndighetene trolig skyte inn mer penger for å sørge for at sikringsmekanismen fungerer.