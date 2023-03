Bruktbilsalg kan ende i flere års rettsstrid

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen



BRUKTBIL: En Audi S5 som ble annonsert på Finn.no virket svært så fristende for et par fra Stokmarknes sommeren 2020. De skrev under på kjøpekontrakt, betalte 460.000 kroner, og startet på den lange kjøreturen hjem.

Da begynte problemene, for kjøperne oppdaget flere ting de mente ikke svarte til forventningene, blant annet girkasse, eksosanlegg, ulyd i motoren og en defekt volumknapp.

Etter alle disse problemene ønsket kjøperen å heve kjøpet. For et år siden møttes kjøper og selger i Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Der kom det også frem at bilen noen måneder tidligere hadde vært kollisjonsskadet uten at kjøperen kjente til dette.

Tingretten konkluderte med at kjøperen hadde rett til å heve kjøpet, og få hele salgssummen tilbake. I tillegg måtte selgeren betale saksomkostninger på 180.000 kroner.

Saksomkostninger

Men selgeren anket saken, og Borgarting lagmannsrett mente noe annet. Hverken feilen med girkassen, eksosanlegget eller hjullageret var en mangel kjøperen kunne nå frem med mente retten.

Kjøperen fikk aksept for blant annet feil med volumknappen og moturulyden, men det var ikke nok til å heve kjøpet. I stedet fikk kjøperen et prisavslag på 45.000 kroner, som selgeren måtte betale. Hver av partene måtte dekke sine egne saksomkostninger for begge rettsinstanser.

Oslo 20180815 Thomas Iversen i Forbrukerrådet . Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Mange klager

Denne konflikten er langt fra unik. Bruktbil er den kategorien Forbrukerrådet får mest henvendelser om, over 5.000 årlig.

– Våre analyser viser at det er flest konflikter knyttet til biler som selges for under 100.000 kroner, og spesielt de som selges for under 50.000 kroner, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Men også en del dyrere bruktbiler blir det konflikt rundt, spesielt gjelder det biler som har vært dyre i utgangspunktet, og som har en høy salgspris til tross for at den har en kjørelengde på for eksempel over 150.000 kilometer.

Til retten

Oppdager kjøper at det er noe feil er det to mulige veier: Mekling hos Forbrukertilsynet eller Forliksrådet. Velger man mekling i Forbrukertilsynet og det ikke fører frem, behandles saken i Forbrukerklageutvalget.

Velger man Forliksrådet kan det eventuelt ankes til tingretten. Gjelder saken en tvist med verdi over 250.000 kroner, som for eksempel krav om heving av et bruktbilkjøp, må saken behandles i tingretten.

– Lang ventetid i Forbrukerklageutvalget kan nok ha ført til at det nå er flere saker som blir behandlet i tingretten, sier Iversen.

Tilstandsrapport

– Hvordan unngår man å havne der?

– Bruk av skriftlig kontrakt og bruk av tilstandsrapport reduserer risikoen for konflikt vesentlig, sier han.

I fjor gjennomførte Forbrukerrådet en undersøkelse som viser at bare 84 prosent av kjøperne skrev kontrakt med selger, men bare 56 prosent fikk med en tilstandsrapport.

– Det er selvfølgelig alltid en risiko for selger å ta en tilstandsrapport, fordi man kan oppdage feil man ikke visste om som påvirker prisen. På den annen siden har man en risiko for å selge noe med en skjult mangel med en tilsvarende risiko for en konflikt med kjøper i ettertid hvis man ikke har en tilstandsrapport.

– Hadde jeg selv solgt en bil som privatperson ville jeg heller valgt å vite, og tatt en tilstandsrapport jeg hadde lagt ved annonsen. En annen mulighet er å oppfordre kjøper til å ta en tilstandsrapport, sier han.

Han anslår at en slik sjekk koster mellom 3.000 og 4.000 kroner.

Batterisjekk

– Nå er stadig flere av de bruktbilene som selges mellom privatpersoner elbiler, og for disse bilene er batteriet det viktigste. Da kan en batterihelsetest være viktigere enn en tilstandsrapport. Ytelsen til batteriet blir av hvordan det er ladet og om batteriet er kjørt helt tomt. Batteriets helse kan særlig redusere kapasiteten, og dermed kjørelengden.

– Mange elbilprodusenter har lang garanti på batteriet, og da er det viktig å huske på at garantien følger bilen, sier han.

Bruktbilmarkedet koker for tiden. Og det er ingen tvil om hva nordmenn kjøper mest av – det er nemlig elbiler. Men hvilke modeller er de mest populære?

Prøvekjøring

I mange av tvistene har kjøper ikke engang sittet i bilen før pengene blir overført.

– Vi anbefaler å prøvekjøre bilen. Det handler ikke bare om å se etter feil eller mangler, men også om du faktisk trives med å kjøre bilen. Spesielt gjelder det hvis man kjøper en bilmodell man ikke kjenner, og hvis man går fra fossilbil til elektrisk bil. Det er tross alt ikke mulig å klage på subjektive forhold, som at man ikke liker setene, når man kjøper en bruktbil fra en privatperson.

– Er det mange kjøpere som klager over feil ved bilen som får erstatning eller får hevet kjøpet?

– Vi opplever at de aller fleste bilsakene vurderes konkret, og da er det bevissituasjonen som rår, sier han.

– Problemet for kjøper er at det kan være dyrt og tidkrevende å bevise en slik rettslig mangel, for det er kjøperen som må bevise dette.

– Når det gjøres en vurdering på konkret grunnlag ser vi at forbrukeren i mange saker får delvis medhold, men ikke så ofte fullt medhold, sier han.

– Kjøper man en bil, ny eller brukt, fra en forhandler, har kjøperen rett på å få rettet opp eventuelle feil, ellers kan kjøpet heves. Mellom privatpersoner er det annerledes, der kreves det et vesentlig avvik før det er mulig å heve kjøpe. Ofte må forbrukeren godta prisavslag.

Han påpeker at det også hender at det blir konflikter rundt betaling og omregistrering av bil.

– Vi hørte nylig om en selger om mottok et forskudd fra kjøper, og deretter ble bilen omregistrert. Ingen flere penger kom, og bilen var søkk vekk. Derfor anbefaler vi at man gjennomfører betaling og omregistrering på stedet sammen, slik at man får ordnet alt samtidig.

– Det er også viktig å sjekke at det ikke er heftelser på bilen, slik at man ikke risikerer at selgerens bank fortsatt har pant i bilen. Det kan eventuelt løses ved at kjøperen betaler ned pantet som en del av kjøpesummen.

Det har skjedd mye på det norske bilmarkedet de siste årene. Det gjelder ikke bare nybil, men også brukte biler. Foto: CarNext

Tesla-trøbbel

At det lønner seg å prøvekjøre en bil før man kjøper den, fikk en mann som kjøpte en brukt Tesla Model S, årsmodell 2013 i desember 2021 erfare. Bilen var annonsert på Finn.no for 249.999 kroner. Bilen ble blant annet beskrevet som «med masse ekstra tilbehør og nylig vært innpå verksted og fått skiftet masse deler! I tillegg til det er det ny EU!...».

Etter å ha fått oversendt noen bilder av bilen skrev kjøperen under på kontrakt, overførte penger og tok fly til Stavanger for å hente bilen. Også her dukket problemene opp på hjemveien. Vannlekkasjer i dørene, felgene og airconditionanlegget, og frontlyktene var bare noe av det kjøperen mente ikke svarte til forventningene. Han fikk et prisestimat fra Tesla på rundt 113.000 kroner for å utbedre bilen.

Kalkulert risiko

Men da saken ble behandlet i retten var det lite å hente for kjøperen. «Kjøperen tok en kalkulert risiko ved å kjøpe en bruktbil uten å se og prøve den først», heter det i dommen.

«Bilens var etter rettens vurdering ikke i vesentlig dårligere stand enn det kjøper etter en helhetsvurdering måtte regne med. Arbeidskostnader fra Tesla er i denne sammenheng en påregnelig utgift», konkluderes det videre, og selgeren ble fullt ut frifunnet.

Heldigvis for kjøperen var selgeren selvprosederende, og det ble ikke fremsatt krav om dekning av sakskostnader, så kjøperen slapp unna ytterligere en regning.