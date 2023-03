Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



PERSONLIG ØKONOMI: Mange nordmenn oppgir at de ikke sparer til vedlikehold av egen bolig. Det viser en fersk undersøkelse Respons analyse har gjennomført på vegne av Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Stram økonomi er én av de viktigste årsakene.

– Mange opplever et stort press på økonomien nå. Da kan det være fristende å utsette vedlikehold, men i verste fall kan det ende med en kjemperegning du ikke har råd til, advarer skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

God investering å vedlikeholde

Dagens prisvekst og renteøkninger er allerede mye å håndtere for mange husstander. Boligeiere bør likevel ikke utsette nødvendig vedlikehold, mener skadeforebyggeren.

– En skade på huset er det siste vi trenger når økonomien er stram. Jo før du tar tak i forhold som må utbedres, desto lavere blir skadeomfanget og kostnadene på sikt, sier Hofstad-Nielsen.

Såkalt slitasje og elde, ofte gamle og slitte rør, både inne og utenfor huset er årsaken til mange skader. I tillegg avslår eller avkorter forsikringsselskapene flere skadesaker på grunn av manglende vedlikehold eller håndverkerfeil.

1 av 5 har ikke råd

I undersøkelsen oppgir 44 prosent av respondentene at de ikke setter av penger til vedlikehold av egen bolig. Av disse er det 1 av 5 som oppgir at de ikke har råd. En like stor andel oppgir at de prioriterer andre utgifter.

Undersøkelsen viser at det er flere kvinner enn menn som sparer til vedlikehold.