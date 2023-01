Laksearving vil ikke være en del av Salmar-driften

I et intervju med IntraFish mandag forteller Witzøe at han planlegger selskapets framtid uten at sønnen vil være involvert i driften.

– Jeg har en sønn som har vært tydelig på at han fremover ser for seg en aktiv forvaltningsrolle, framfor å være med i produksjonen, som jeg har vært, sier Witzøe.

Selv sier 29-åringen at det operative arbeidet i Salmar ivaretas på best mulige måte av selskapets dyktige ansatte.

– Min framtidige rolle vil være å utøve et ansvarlig eierskap

– Jeg har hatt stor glede av å få prøve meg på arbeidsoppgaver fra hele verdikjeden, som både røkting og slakting, men min framtidige rolle vil være å utøve et ansvarlig eierskap gjennom familieselskapet Kvarv AS, sier Gustav Magnar Witzøe.

Witzøe-familien kontrollerer fremdeles størsteparten av Salmar gjennom investeringsselskapet Kvarv. Gustav Magnar Witzøe har vært blant Norges aller rikeste siden han i 2006 fikk overført det meste av Salmar-verdiene fra faren. I 2021 hadde han en skattelignet formue på 19,8 milliarder kroner.

– Som de fleste nordmenn ønsker jeg å bo i Norge

Til IntraFish slår han fast at han blir boende i Norge inntil videre.

– Som de fleste nordmenn ønsker jeg å bo i Norge og også å bidra i Norge. Samtidig må jeg som eier vurdere hva som er best for virksomheten, som ville kunne beholde betydelig mer av verdiene som skapes, til utvikling, trygge arbeidsplasser og nye investeringer. Vi forsøker inntil videre å få til dette med hjemmeadresse på Frøya, i tillit til at Regjeringen finner en god balanse for oss som ønsker å bo i Norge, uttaler han i en epost til IntraFish.