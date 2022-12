I den nye undersøkelsen YouGov har laget for Storebrand sier de som har svart, at de etter faste utgifter som huslån, husleie, forsikringer eller barnehage, nå i snitt sitter igjen med 7.439 kroner til å bruke på mat, klær, dagligvarer og sparing.

Det skriver Nettavisen.

Endringene som følge av høyere priser og økt rente er tydelige i nær sagt alle grupper.

– Veldig dramatiske tall

– Dette er veldig dramatiske tall. Spesielt når vi ser at det er nært 1 av 3 som har 4.000 kroner eller mindre å rutte med etter faste utgifter. Det er penger som skal gå til mat, klær, sparing og andre ting. En av ti sier at de har ingenting igjen etter faste regninger. Det betyr i praksis at de ikke har penger til mat, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.